一周焦点：风险事件此起彼伏 静待意大利修宪公投及OPEC会议

路透都柏林11月25日 - 一年来市场经历了诸多重大冲击，下周投资者又将面临两大考验：石油输出国组织(OPEC)将讨论减产，意大利拉开欧洲一系列选举的帷幕。

其中意大利修宪公投的不确定性更高，投资者担心如果亲欧总理伦齐如民调显示那样未能赢得12月4日的修宪公投，意大利政局可能陷入不确定状态。

伦齐表态称若公投失败他将辞职，市场担心这可能为反对党五星运动(5-Star Movement)敞开大门。该党派反对欧元体系。

意大利再次出现不稳定的风险，让金融市场紧张不安，促使欧洲央行副总裁称，若公投造成“经济冲击”，将做出回应。

“这场公投的结果可能在中期导致欧元区面临严重困难，”德国商业银行分析师Marco Wagner称，因可能让五星运动党掌权。

“该党的支出政策可能让意大利主权债务进一步上升，随后出现投资者‘罢买’、意大利公债收益率大涨，欧元区滑入第二次公债危机的严重风险。”

很多观察人士预计，如果伦齐下台，将成立可能由无党派的技术官僚组成的临时政府，并在可能提前选举前负责起草新的选举体系。

一些改革甚至可能让反建制的五星运动党夺得政权的机率不升反降。

**欧洲民意**

不管怎样，公投失败将令意大利的严重不确定性2017年蔓延至欧洲，明年荷兰、法国和德国都将举行选举。

特朗普胜选和英国脱欧都意味着民粹主义的成功，而这可能在同为12月4日进行的奥地利总统选举中重演，Norbert Hofer可能成为欧盟第一位极右翼国家领导人。

“虽然这可能不会像意大利公投那么受关注，但在更多重要选举到来之前，右翼总统上台的可能性或提醒人们欧洲公民的民意，”Investec分析师Ryan Djajasaputra称。

周日法国保守派还将决定，是让菲永还是对手朱佩在明年5月的总统选举中与极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)对决。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉几天后将召开管委会会议，同时下周将出炉的经济景气、信贷、通胀和制造业活动数据将受到密切关注。

消息人士对路透称，欧洲央行决策者12月8日会议几乎肯定会决定延长3月到期的购债计划，调整计划条款，以确保有足够债券可以购买。

周五美国将公布11月非农就业数据，这是新一周的重头戏。预计该数据将强化华尔街的主流观点，即随着美国经济好转，美国联邦储备委员会(美联储/FED)会在12月会议升息。

**OPEC限产协议能否达成？**

石油输出国组织(OPEC)两个月前在阿尔及利亚会议上同意限制供应后，11月30日将在维也纳开会，计划敲定限产计划细节。

外界仍然怀疑能否达成协议，这关键要看伊拉克和伊朗两国，这两个国家是否愿意全力支持还十分不确定。如果达成协议，将是2008年以来首份限制供应协议。

据国际能源署(IEA)，虽然多数分析师认为会达成某种形式的减产协议，但不确定是否足以推高油价。但市场将密切关注。

“若同意大规模减产，则可能推动油价在年底前升至60美元附近，但达不成协议则可能导致油价跌回每桶40美元的低位，”Nordea分析师在一份报告中称。(完)