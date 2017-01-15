一周焦点：欧洲央行料将按兵不动 特朗普正式入主美国白宫

2017年1月11日，美国候任总统特朗普在特朗普大厦召开的记者会上讲话。 REUTERS/Lucas Jackson

路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。

最近的数据暗示，欧元区经济2016年强劲收官，上月欧洲央行意外表示，从4月起每月购债规模将降至600亿欧元(638.6亿美元)。

所以本周接受路透访问的分析师中，没人预计周四的会议会进行调整。他们一致表示，继预定4月削减购债规模后，欧洲央行下一举措，将是进一步降低量化宽松(QE)规模。

“下周欧洲央行会议应不会有行动。12月决定延长QE但放缓步伐后，欧洲央行2017年余下时间基本上会处于按兵不动模式，”荷兰国际集团的James Knightley称。

不过12月物价反弹令要求欧洲央行削减购债的呼声再起，尤其是德国。很多德国人认为低利率侵蚀他们的储蓄，助长房地产泡沫，而且通胀已经接近欧洲央行略低于2%的目标。

然而英国公投脱欧，特朗普当选美国总统之后，保护主义气氛升高。一些欧洲国家今年的选举结果可能产生深远的政治影响，甚至威胁到欧元区。这可能暂时使欧洲央行难有动作。

在欧洲央行公布利率决定后的记者会上，央行总裁德拉吉也可能被问及担任意大利央行总裁期间的电子邮件被黑客攻击问题。

黑客攻击到什么程度尚不清楚。但货币政策及希腊紧急措施等敏感信息可能泄露的问题，将令人关切。

**特朗普难题**

欧洲央行官员越来越担心，特朗普赢得美国大选后，可能伤害外国对美贸易，助燃民粹主义，而打击欧元区经济。

官员公开及私下都强调，美国向贸易保护主义靠拢，可能损害本就脆弱的欧元区经济，助长对全球化及欧元计划的强烈反动。

特朗普周三的记者会没有透露新的政策信息，但他的保护主义言论已令很多投资者不愿建立高风险仓位。

特朗普威胁将对中国实施报复性关税，在墨西哥边境修墙，并撕毁北美自由贸易协定(NAFTA)。

在特朗普周五正式就职，以及美联储2月1日会议之前，一些美联储官员将发表讲话，他们可能传递积极的信息。

美国通胀、工业生产以及房屋开工数据料都显示经济向好，给美联储在12月升息后，今年进一步升息的空间。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)料在2017年升息两次，最近决策者的评论显示，也有可能升息三次。

“FOMC继续预计只会逐步上调联邦基金利率，尤其鉴于特朗普政府经济政策的不确定性，”瑞士信贷分析师对客户称。

“我们继续预计2017年升息两次，但这一前景未来几个月有可能变化。”

**英国脱欧程序开始**

英国6月意外公投决定脱欧打压英镑大跌。虽然目前为止经济比预期好，但周一将公布的通胀数据可能显示，12月物价跃升，因进口品变得更为昂贵。

英国首相特雷莎·梅已表示将在3月底之前触发第50条款，展开退出欧盟的正式程序。很多人认为她会在移民方面采取强硬态度，以英国在欧元区市场准入为代价，影响贸易。

“政府已发出明确信号，英国将离开欧洲单一市场，即所谓的‘硬脱欧’，”渣打的Sarah Hewin称。

特雷莎·梅将在周二发表讲话，确立政府脱欧立场。如果她确实显示远离软脱欧路线，英镑料将进一步下跌。(完)