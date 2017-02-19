一周焦点：希腊债务又现危机 但这次情况有所不同

2015年6月资料图，以希腊国旗为背景拍摄的欧元硬币。 REUTERS/Dado Ruvic

路透伦敦2月17日 - 这种状况似曾相识：欧元区担心希腊危机失控，而希腊政府坚称公共支出上不会再多削减一个欧元。

我们或许能从下周的欧元区财长会议上获得线索。

这次与两年前的情况有所不同：当时欧盟针对希腊的新救助方案召开了一连串“最后一次”的会议，该国濒临破产和违约的边缘，甚至可能成为退出欧元区的首个国家。

而这一次，欧元区财长们周一会面时，将不会再有外交政策冒险或谈崩的担忧。

首先，救助方案已经就绪，这次争论的焦点只是希腊履约的状况，以及获得下一笔资金未来所要达到的目标。

实际上，一些欧元区官员私下透露，即使到了7月截止期限前仍得不到下笔援助，希腊也有足够的资金应付过关。希腊到7月时将有最多75亿欧元的债务到期。

但在美国新任总统宣扬保护主义立场、英国退欧以及法国、荷兰和德国反欧元政客试图掌权之际，可以说欧盟最不希望看到的就是与希腊爆发激烈争执。

因此，欧盟官员一直敦促赶快达成协议，并平静警告，如果达不成协议，局面将会不稳。

“目前的共识是，在协议的达成上面损失时间，对所有人都不利，”欧盟执委会负责欧元区事务和社会事务的副主席东布洛夫斯基对希腊媒体Euro2day表示。

不过，这是一个多层面的问题，因而非常复杂。部分分歧在于希腊必须实现并维持一段时间的基本盈余要有多大。

希腊和欧元区金主签署的纾困协议规定，盈余与GDP之比为3.5%，这将是欧元区目前的最高水平。另一个主要贷款人--国际货币基金组织(IMF)则称，如果希腊不进一步收紧支出，这根本无法实现。

IMF认为更加现实且可持续的目标是，与GDP之比为1.5%，再加上某种形式的债务减免。

IMF还表示，不会参与其认为不可行的救助。德国和其他国家则坚持IMF必须参与，否则就达不成协议。

双方均已告知希腊，要求他们再节支大约36亿欧元，包括调低个人所得税免征门槛--目前为个人年收入8,600欧元左右。IMF称，这个水平让大约56%有工资收入的希腊人都不必缴纳个税。

希腊方面予以拒绝。2016年第四季希腊经济再次萎缩，近四分之一的希腊人失业，养老金已经削减了11次。

因此，希腊爆发危机的风险很大--虽然还没有发生。

**增长模式**

这种熟悉的压力重新到来时，正值欧元区经济整体加快增长之际。不过这股势头是否能持续，还要看下周二Markit公布的欧元区、法国、德国以及美国采购经理人指数(PMI)初值。

路透调查显示，德国和法国包含制造业和服务业的PMI综合指数将会下滑，尽管仍处在增长范围。该指数与经济增长关联紧密。

欧元区综合PMI指数料将持平，想必主要受到西班牙等成员国的支撑，这些国家不公布PMI初值。

美国制造业PMI指数料将略微下滑。

这些迹象均暗示增长放缓，却不一定预示有麻烦。

另一方面，退欧的英国则没有那么幸运。经济虽然表现不错，但退欧对经济的影响已初现端倪。1月通胀率上升，生产者投入物价飙升20.5%至2008年以来最高，严重冲击到消费者。

英国工业联盟(CBI)将于周一公布的报告或许会显示，这些问题是否影响到工业订单，尽管英镑贬值应当有助于出口并抵消经济放缓。

欧元区基本盈余/赤字图表：tmsnrt.rs/2kwFMko (完)