一周经济焦点：欧盟对英退谈判准备好统一立场 押注马克龙当选法国总统

2017年4月28日，图为摆放在英国退欧字样前的欧元和英镑纸币。 REUTERS/Dado Ruvic

路透都柏林4月28日 - 2017年可能让欧盟领导人倍感担心，但接下来几天，他们看着欧元区经济复苏进一步增强，而且法国选举也可能避免发生地震般的结果。

今年各种风险密集，但欧洲目前已经排除了荷兰选举的问题，公布的一系列经济数据多数乐观，而且也给欧洲央行(ECB)施压，以结束其大规模货币刺激政策。

欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。

欧盟的统一战线取决于法国的总统大选。多数成员国并不掩饰，希望支持欧盟的中间派--马克龙击败对欧盟持怀疑看法的法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)。

马克龙是5月7日决胜选举中最受欢迎的候选人，在民调中的优势很大。民调准确预测了首轮选举。不过此后的两次调查显示，勒庞在开始决胜选举时的表现令人不可小觑。

“作为一个欧盟支持者，他(马克龙)将会维持法-德联盟，并给欧盟带来一些新的乐观情绪，而过去一年欧盟看起来很不稳定，”Roubini Global Economics的经济学家Lars Lundqvist表示。

“我们的基本预测是，马克龙获胜。”

这一周将有密集的经济数据公布，包括欧元区第一季GDP首次估值、3月失业率和4月采购经理人指数(PMI)。

而之前公布的4月欧元区19国经济景气指数攀升至近10年高点。

根据路透调查，周三将公布的欧元区第一季GDP数据料显示，经济增长持平在0.4%，并将保持该水平一直到明年第三季。

周五已经公布的数据似乎支持了这个预测：法国第一季GDP增长0.3%不及预期，但西班牙第一季GDP表现强劲，增长0.8%。

**美联储会议料暂不行动**

美国方面，周五公布的4月非农就业数据堪称主要事件，由于下周三开始的美联储会议预计不会有什么举动，这次非农数据对于联储未来动向所透露出的信息可能比这次会议更多。

美联储今年3月会议上升息0.25个百分点，美联储官员的预测中值是，到年底前再升息两次。

“3月升息那次会议之前，美联储直到很晚才给出明确暗示，将在那次会议上收紧政策，”Investec的分析师Victoria Clarke表示。

“如果美联储如法炮制，或许会在下周的声明中称将在6月会议上保留所有选项，而不给出明确暗示。”

由于这次美联储会议之后不举行记者会，两天后美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)和旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)的讲话将会受到关注，以寻找6月会议动向的线索。

美国最近的公布的GDP、通胀以及零售销售数据均逊于预期，这强化了第一季经济增长放缓的看法，不过德国商业银行的分析师们表示，他们预期美联储可能不予理会，而把这看作是统计上的异常值。

“美联储将继续货币政策正常化的进程，”德国商业银行的Bernd Weidensteiner表示，他预期今年将再升息两次。

未来一周挪威、捷克和澳洲央行也将公布利率决定，而中国的PMI数据将反映该国进入第二季时经济的健康状况。(完)