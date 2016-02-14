一周经济焦点：市场焦急等待通胀数据 并关注美联储官员讲话

路透2月12日 - 市场现在做出了对通胀的判断：近期不会加速，下周公布的经济数据将显示全球部分主要经济体物价压力是明显上升还是回落。

2016年迄今，全球股市、汇市、大宗商品和债券收益率(殖利率)动荡，全球经济呈现停滞的迹象，投资者似乎对央行提高通胀的能力失去信心。

举例来说，欧元区五年期通胀挂钩掉期显示，即使到2021年时，物价年增长率也仅达1.4%。

“多数人不理解市场在怕什么。现在要靠经济数据来说明，市场对极低通胀的预测过火了，”莱斯银行集团经济主管Jeavon Lolay称。

“一个原因可能是市场认为决策者的应对不力。”

日本央行上月底意外实施负利率。但影响似乎只是让日圆JPY=反射式地跌了一下。

瑞典央行周四也将指标回购利率由负0.35%调降至负0.50%，部分是为预期欧洲央行3月可能放松政策上个保险。

英国、加拿大、中国和美国下周将公布通胀数据，或为全球经济奠定基调。

路透调查显示物价充其量仅温和上涨，而市场观察人士将仔细研究通胀基本趋势，来判断是否有理由迎来新一轮政策宽松和刺激举措。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦本周暗示，美国升息路径可能不会像之前预期那么急剧，因为市场全面大跌。

路透调查所显示的结果，并非过去三个月发达经济体通胀前景发生剧烈变化。

但2014年中以来油价大跌75%及全球需求疲软，拉低了市场通胀指标，例如掉期和主权债收益率等，很多金融品收益现呈现负值。

德国10年期公债收益率1月以来跌逾40个基点，至近一年最低点。日经指数.N225和标准普尔500指数.SPX跌幅分别超过了20%和10%。

**中国市场重新开市**

下周的基调或在周初确定，因中国周一将公布的数据料显示，1月出口加速下滑。

“市场或将仔细剖析中国贸易数据，观察那对大宗商品价格和全球增长的影响，”Lolay称。

下周稍晚将公布的1月通胀数据可能显示通胀温和反弹，不过生产者物价料仍较上年同期下降5%以上。

中国市场周一恢复交易，一周的农历新年长假给该国股市喘息的机会。

过去几周中国当局调高人民币中间价，试图让投资者恢复对他们政策意图的信心。

但路透对分析师的调查显示，一年后人民币料跌至数年低位。

**美联储官员讲话**

美联储主席叶伦本周稍早在国会的听证，强调了担忧金融市场动荡、中国经济疲软及增长和通胀的风险。

尽管美国今年的货币政策路径仍不明朗，地区联储总裁下周将发表的讲话或透露一些决策者想法，其中包括费城联储、明尼亚波利斯联储、旧金山联储和克利夫兰联储总裁。

克利夫兰联储总裁梅斯特或许还能透露一些她对下次升息时间的看法。梅斯特今年在美国联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权，且被视为立场相对较强硬的成员。

下周五将公布的通胀数据不太可能让形势较为明朗，但经济分析师预计1月物价年增速较12月加快。

“叶伦被问及近来发展是否已改变了前景时，屡次提到‘货币政策不会预制’，频率之高令人注目。”去年路透调查中预测最准确的High Frequency Economics的Jim O'Sullivan称。

“美联储早在3月再次收紧政策的机率本就很低，这些讲话使其机率更低。”(完)