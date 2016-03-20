一周焦点：投资者目光转向欧元区PMI、亚洲和非洲央行会议

2011年1月26日在华沙拍摄的美元、欧元、英镑和瑞郎纸币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦3月18日 - 随着央行官员讲话的措辞变得更加温和，投资者未来一周将寻找更多宽松暗示，同时少数即将出炉的数据将显示，持续多年的宽松货币政策是否发挥了任何实质性影响。

欧洲央行本月稍早再度下调利率，并扩大资产购买计划。周二公布的调查报告将首次揭示降息后欧元区通胀压力是否有上升。

对欧元区企业而言，2月表现为一年多来最差，但3月Markit采购经理人指数(PMI)初值可能将显示，经济仍温和增长。这将是首批出炉的3月数据之一。(reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=EUPMCF%3DECI)

“外部环境疲弱意味着，我们认为3月形势不会好转，而料将进一步小幅下滑，”瑞信分析师写道。

不过，周二公布的ZEW和Ifo调查可能将突显出，3月德国企业和经济信心增强。(reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=DEBUSS%3DECI)

考虑到今年全球经济增长似乎面临威胁，许多央行已采取较以往宽松的政策立场。就连美国联邦储备委员会(美联储/FED)也已暗示，今年升息次数料仅为三个月前预期的一半。

“美联储、日本央行和英国央行本月纷纷维持货币政策不变后，未来一周市场目光将落在亚洲和非洲央行身上，预计届时出炉的政策结果不一，”渣打银行的Enam Ahmed称。

随着欧洲和日本央行进一步深入非传统的未知政策领域，正在努力应对经济增长放缓及维持金融体系稳定的亚洲新兴国家央行面临新风险。

台湾央行可能将降息，因通胀依然相对稳定；但菲律宾则料将维持利率不变，因该国工业生产稳健，出口数据表现良好。

肯尼亚央行周一也料将维持政策不变，但可能在未来数月内降息：这个东非最大的经济体是非洲大陆上因油价下跌而受益的少数几个国家之一。

尼日利亚指标利率年内料将一直保持不变，因通胀上升使得央行没有多少空间来进一步放松货币政策刺激经济增长。邻国加纳周一也预计将维持指标利率在26%不变。

美联储采取较为温和的立场，减轻了其他许多央行的压力。

美联储周三按兵不动，但公布的新预期显示，决策者预计年底前联储将仅升息两次，每次升息25个基点，升息次数为12月时预估的一半。但这与美联储声明公布前的路透调查一致。

“较为温和的美联储会议过后，市场将关注美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员洛克哈特、埃文斯和哈克，尤其是今年具有投票权的委员布拉德的讲话，”Investec的Amea Koziol称。

Koziol指出，市场还将关注美国楼市数据，可能会显示2月成屋销售下滑，因消费者在复苏中扮演重要角色。

周四出炉的数据可能显示，继零售销售1月强劲增长后，英国消费者2月可能对消费卡得较紧。根据路透调查，2月零售销售料下滑0.5%。(reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=GBRSL%3DECI)

周二公布的英国官方通胀数据可能将显示，2月消费者物价指数(CPI)升幅小增至0.4%。但这可能更多的是受去年油价暴跌的影响。

英国央行周四维持指标利率在0.5%不变，但就英国是否留在欧盟而即将举行公投所产生的不确定性，一直令英镑受到严重打压。[nL3S16P3MS]

英国将于6月23日举行是否退出欧盟的公投。近期民调显示，支持退欧和支持留欧的票数可能非常接近。(tmsnrt.rs/1Ke31HF)

这种不确定性已经给投资造成压力，英国央行称未来几个月企业可能推迟部分支出决定。近几年强劲复苏后，英国经济增长在2015年下半年放缓。(完)