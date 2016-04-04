一周焦点：经济仍面临阻力 各国央行政策空间成焦点

2005年11月28日，图为欧洲央行总部大楼、德国商业银行和德累斯顿银行大楼之间的欧元货币符号雕塑。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

路透马德里4月1日 - 未来一周大西洋两岸央行纷纷公布会议记录，决策者在艰难的第一季末对如何应对全球经济困境的讨论将再一次被摊开。

3月美国就业人口强劲增长，中国制造业意外上升，在周五带来一些安慰，但上月日本制造业令人失望，欧元区通胀持续低迷等阻力一直存在。

美联储主席叶伦打下温和基调几天后，美联储周三公布会议记录，或能给认为美联储将保持谨慎的人士提供证据。不过其他六名美联储官员的讲话可能让这种基调改变，包括两名持强硬立场、有投票权的决策者。

大洋彼岸，央行观察人士可能聚焦欧洲央行的行动空间，该行3月公布进一步刺激举措，进一步降息并提高每月购买资产规模。

欧洲央行上月会议更详细的说明将于周四出炉，投资者将仔细研究，寻找有关其进一步行动意愿的线索。该行总裁德拉吉已经暗示利率已经达到底线。

“我们认为细节说明中，对于降息可能比3月会议时的说法持略为开放的态度，”法国巴黎银行分析师在一份报告中称。

“主要原因将是为了避免给汇率施加上行压力，”他们称，指最近几周欧元上涨。

欧洲央行首席经济学家和一些执委未来几天将会在欧洲出席活动。

欧元区年通胀率3月小幅上升，从前月的负0.2%上升至负0.1%，不过仍远低于欧洲央行接近2%的目标，令央行所面临压力升高，得保留进一步刺激的可能性。

而欧元区3月制造业活动依然疲弱。欧元区服务业调查周二料给疲软状况再添一笔。

**利率变化**

美国3月就业报告强劲，加上薪资反弹，凸显经济的韧性，然这未能重燃对美联储考虑加快升息的预测。

“在出言安抚过后，美联储将会审慎行事，希望市场能够在享受这些数据的同时不会对升息感到惊慌，”伦敦MB Capital私人客户投资经理Robert Craig在电邮中回覆称。

叶伦最近所称全球经济放缓及油价疲软给美国经济带来下行风险，进一步冷却对美联储可能早在6月升息的预期。

美联储12月进行了近10年来首次升息，但官员上月下调对经济增长的预期，预计2016年仅会升息两次。

叶伦周四将与美联储前主席贝南克进行讨论。

目前来讲可能调整政策的是其他未来数天将召开会议的央行，包括澳洲、波兰和印度央行。

前两国央行料维持利率在纪录低位，印度料在周二的政策会议上降息，因通胀下降。

中国周四将公布外汇储备数据，下降幅度料趋缓。近几个月中国外储下降，中国人行在这段时间采取行动支撑人民币汇率并出售美元，以阻止资本外流。

“目前的资本控制举措及(美联储)对收紧周期采更为温和的态度，将改善中国资本流动状况，在近期进一步放缓外储减少的速度，”渣打分析师团队在一份报告中称。

渣打分析师团队预估中国3月底时外汇储备下滑100亿美元至3.192万亿(兆)美元，此前有一些迹象显示，中国央行2月减少干预。(完)