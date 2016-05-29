一周焦点：投资者下周将获得美联储和欧央行下一步行动的线索

路透法兰克福5月27日 - 下周投资者将获得有关美国联邦储备委员会(美联储/FED)距离下次升息到底还有多远，以及欧洲央行年内剩余时间是否还会宽松政策的线索。

周五出炉的美国非农就业报告将是下周的重头戏，此前美国联邦公开市场委员会(FOMC)的部分委员暗示，如果美国经济自疲弱的第一季中复苏，联储最早可能在6月升息。

在全球经济正放缓、新兴市场依然脆弱、以及6月23日英国退欧公投结果不明朗之际，美联储若升息，则可能会给全球带来冲击波。

分析师预计，5月美国非农就业岗位增加17万个，略高于4月，平均时薪料较上月增加0.2%。

“非农就业岗位增幅若高于上月的16万个，应会给FOMC提供升息的足够理由，此外薪资增长若再出人意料，则可能让部分人士更加确信6月将升息，”荷兰安智银行(ING)分析师在报告中写道。

“总之，FOMC并不着急，或许会等到7月英国退欧公投的相关风险都消退后再行动。”

根据芝加哥商业交易所(CME)的数据，美国联邦基金利率期货周五走势暗示，美联储6月14-15日会议升息的可能性达26%，7月26-27日会议行动的可能性有56%。

但部分分析师指出，不断升温的升息预期最终或许会事与愿违，因为伴随它们的是美元和公债收益率(殖利率)上涨带来的金融形势收紧。

这或许会损及新兴经济体。那里的许多企业借入美元债务，压低了部分大宗商品的价格，并面临重现美联储去年12月升息所导致的市场动荡风险。

“美元升值可能会加大人民币面临的压力，并压低大宗商品价格，从而令在今年稍早导致金融形势大幅收紧的重要压力因素再现，”德意志银行分析师称。

“如果这个观点是正确的，那么美联储进一步升息的空间就变小了。”

美元指数有望创下去年11月以来最佳月度表现，美国公债收益率本周收高。

**欧洲央行与通胀**

下周稍早公布通胀和借贷数据后，欧洲央行还将在周四召开政策会议。

该央行料将维持利率不变，并重申其侧重于实施3月宣布的刺激举措。

购买企业债计划、及针对银行业者的新一轮定向长期再融资操作(TLTRO)计划均定于6月启动。

在油价反弹的帮助下，欧洲央行或许能罕见地上调今明两年的部分通胀预估，为其祭出的政策发挥作用赢得喘息时间。

“考虑到企业债购买计划和TLTRO II尚未启动，而且整体通胀料将上升，欧洲央行并不急于推出任何新举措，”法国兴业银行分析师Anatoli Annenkov称。

尽管油价反弹，且放贷活动持续小幅回升，5月通胀率预计仍为负值。

由于在2018年底前通胀率可能都仍将低于欧洲央行近2%的目标，部分分析师继续押注欧洲央行年底前将进一步行动。

“我们怀疑(欧洲央行)可能会在一定程度上容忍(对实现通胀目标的时间表放水)，”摩根大通分析师Greg Fuzesi称。

“不过，我们也认为2018年通胀预估将为最终的宽松政策铺路，这些举措或许会在9月宣布。”

根据路透调查，约五分之三的受访分析师认为，欧洲央行今年不会再度宽松。(完)