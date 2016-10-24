一周焦点：美英将公布第三季GDP数据 为货币政策前景提供线索

路透伦敦10月21日 - 本周金融市场将详细检视美国和英国的第三季国内生产总值(GDP)数据，此外欧元区的一项企业调查将提供该地区进入第四季时经济表现的初步事证。

如果美国GDP数据令人失望，则可能降低了美联储12月升息的可能性。市场目前预期美联储升息的机率约为70%。

“预期2.5%左右的增长率还是很合理的，这对于美联储来说已经够好了，即便这是过去四个季度来第一个还不错的增幅，而且很快即将迎来往往令人失望的第一季经济增长，”加拿大丰业银行的Derek Holt表示。

通胀近乎顽固地低迷，到目前一直掣肘美联储的行动。决策者们一再表示，再次升息之前，他们需要更多经济形势扭转的具体证据。

本周稍早，几位美联储官员将发表讲话，然后将保持缄默，一直到11月2日的会议。但如果要提高对下月升息的预期，他们的立场必须异常强硬，11月的会议正好赶在美国总统大选之前。

周四英国将公布自公投退欧以来首个完整季度的GDP数据。退欧公投后不久，多数分析师预测英国可能陷入轻微衰退。

在公投之后公布的官方数据和民间调查数据均显示，英国经济截至目前表现得很强韧。然而，外界质疑英国首相特雷莎·梅(Theresa May)倾向于“硬退欧”，也就是为了实施移民管制而放弃寻求留在欧盟统一市场，这可能令担忧重燃。

英国还没有启动退欧程序，对于将采取哪条路线也没有什么线索。不过路透最近对27位分析师进行的调查显示，除一名分析师之外，所有受访者都预期欧盟将对英国采取强硬或者非常强硬的立场。

“我非常肯定地说，如果特雷莎·梅女士希望硬退欧，谈判将会非常艰难，”法国总统奥朗德在周四的欧盟峰会上表示。

英国整体的增长前景仍远逊于公投退欧之前。周四公布的数据可能显示，英国上一季经济扩张0.3%，还不到第二季增长0.7%的一半。

“第三季GDP初值在英国将会受到严格检视，市场在寻找退欧冲击的初步迹象，”渣打银行的Madhur Jha表示。

“虽然实际经济指标还没有实质放缓的迹象，但信心指标暗示未来几个季度增长转弱。”

自公投退欧以来，英镑兑美元已经下跌约18%，来到数十年低点。这应当有助于出口商，但也意味着通胀率可能急剧上升，使货币政策前景变得愈发不明朗。

围绕通胀率的担忧使分析师们对利率的看法产生分歧。路透调查中略占多数的分析师认为，英国央行将再降息15个基点，使利率降至纪录低点0.1%。

“经济显然还没有走出困境。利率降至0.10%的可能性仍很大，最早可能在11月，”Capital Economics分析师Ruth Gregory表示。

尽管欧洲央行已经实施了多年极其宽松的货币政策，但仍然未能将通胀率拉高至接近但不超过2%的目标水平附近。9月欧元区通胀率为0.4%。

周四欧洲央行维持位于纪录低点的利率不变。总裁德拉吉对于今年稍晚将采取何种措施，以保证资产购买计划继续顺利实施几乎没有透露什么线索。

路透在本次会议前进行的调查预测，欧洲央行不会采取行动，但会微调资产购买计划，或在年底前宣布延长该计划。

德拉吉表示，欧洲央行仍致力于大量购买资产，以刺激经济增长和通胀。周一IHS Markit将公布欧元区采购经理人指数初值，该指数将显示本月欧元区经济表现得怎样。

该指数料显示增长加快，但预测机构可能聚焦一个分项指数，该指数显示过去五年的多数时间企业在降价。

“12月的欧洲央行管委会会议很关键。这次会议之前的经济活动数据、物价压力以及信贷流动等指标将影响管委会的决策，”Investec的分析师们写道。

此外，挪威、俄罗斯和瑞典等国的央行本周也将宣布政策决定，但预计均不会采取行动。(完)