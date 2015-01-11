《一周经济焦点》欧洲央行印钞面临法律挑战，不会一帆风顺

金属期市：期铜上涨，中国央行多组合放水带动经济成长希望
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
人们把希望的目光转向了欧洲央行。但德国反对量化宽松可能让人颇感美中不足。
德国央行已警告道，购买欧元区各成员国公债--包括面临政治风险的希腊公债，可能让欧洲央行遭受损失。
德国对欧洲央行稍早提出的购债计划提出挑战，欧洲最高法院的一名顾问将就此发表自己的看法。如果他赞同德国宪法法院的担忧，则问题就严重了。
无论结果如何，德国的反对声可能越来越大。“欧洲央行已经超越职权范围。欧洲法院应该禁止欧洲央行这么做，”原告方的一名代表律师Dietrich Murswiek称。
“你可以把这与量化宽松进行比较。我个人认为，量化宽松也超出了其权限范围，也可能引发法律诉讼。”(完) (编译/审校 张涛/张荻/李爽/许娜/龚芳/郑茵)
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
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路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。