《一周经济焦点》欧洲央行印钞面临法律挑战，不会一帆风顺

人们把希望的目光转向了欧洲央行。但德国反对量化宽松可能让人颇感美中不足。

德国央行已警告道，购买欧元区各成员国公债--包括面临政治风险的希腊公债，可能让欧洲央行遭受损失。

德国对欧洲央行稍早提出的购债计划提出挑战，欧洲最高法院的一名顾问将就此发表自己的看法。如果他赞同德国宪法法院的担忧，则问题就严重了。

无论结果如何，德国的反对声可能越来越大。“欧洲央行已经超越职权范围。欧洲法院应该禁止欧洲央行这么做，”原告方的一名代表律师Dietrich Murswiek称。