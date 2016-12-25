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亚洲 | 2016年 12月 26日 星期一 07:31 BJT

****敬告客户：《一周经济焦点》暂停发送，1月6日恢复供稿****

亲爱的客户，您好：

因英文暂停，《一周经济焦点》报导暂停发送两周，2017年1月6日将恢复正常发稿。

造成不便之处，请您见谅。

如有任何建议或者意见，请发邮件给：guijuan.qu1@thomsonreuters.com

(完)
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