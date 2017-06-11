一周经济焦点：法国议会选举、英国政治骚动以及美联储会议

路透都柏林/伦敦6月9日 - 当英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)4月要求进行提前大选时，外界觉得当时的法国总统候选人马克龙才是难以赢得议会多数席位来有效治理国家的那个人。

七周之后，特雷莎·梅失去了多数席次地位，而马克龙成立的新党看来势将在议会赢得1986年前总统戴高乐以来的最大多数席位。

欧盟领导人担心，特雷莎·梅大选爆冷失利会推迟原定本月开始的脱欧谈判，并让协商失败的风险上升，未来一周这件事的影响无疑将继续成为主要话题。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议也将是重头戏，预计会升息。

而对于欧洲同样重要的大事，还有法国本周日和6月18日的两轮议会选举。

预测当然可能出错。看看特雷莎·梅就知道。但若马卡龙真的如民调所示击败反对党，那么他在走马上任之际将有能力为需要帮助的经济提供引导。

法国经济在加速增长。央行周五称，预计今年增长1.4%，略高于此前的预测。

尽管这是2011年以来最快增速，但难称强劲，反映出批评人士所称的经济系统僵化，而马克龙承诺将解决这一问题。4月工业生产意外下降0.5%，进一步凸显该问题。

央行还称，法国预算赤字比例可能最高达到3.1%，再次超过欧盟3.0%的目标，以及上届政府2.8%的目标。

这事将在下月见分晓。法国总理菲利普(Edouard Philippe)称，他担心上届政府可能放任了情况的发展。

**脱欧冲击**

英国一如外界预期面临充满政治问题的一周，还将迎来通胀数据，该数据反映英国居民切实感觉到的脱欧公投后的影响。

通胀大幅上升，主要因公投后英镑兑美元和欧元下跌。

路透调查访问的分析师预计，5月通胀年率持平于2.7%。当然，这没有反映大选后英镑大跌。

截至4月的三个月里不计奖金的薪资增幅则料降至2%，落后于通胀率，凸显很多选民不开心的原因。

周四将公布的5月零售销售也料对公投后的低迷有所反映，数据料较前月下降0.8%，较上年同期上升1.4%，4月为增长4%。

至于美联储升息则已是普遍预期，不过最近通胀数据趋疲给下一步举措打上问号。

也有人预计美联储可能宣布如何缩减资产负债表，以在全球金融危机爆发后近10年之际，恢复正常政策。(完)