一周经济焦点：信心满满却不肯花钱 美国消费者的心思太难猜

路透布鲁塞尔4月7日 - 美国消费者，全球最大经济体的基石，将会给分析师和决策者们出一道难题。

未来一周将相继出炉的两项指标，预计会就经济体质给出相互矛盾的讯号：周四的美国密西根大学调查可能显示消费者信心高入云霄，而之后一天登场的零售销售数据则料显示支出疲软。

“人们可能非常有信心，特别高兴，可就是不花钱。这对美联储来说可能是个耐人寻味的难题，” 荷兰国际集团(ING)分析师James Knightley说。

“如果零售销售继续令人失望，那么比如说美联储从现在开始升息三次这样的预期，就会开始降温，”他补充说。

周五将公布的美国零售销售料出现零增长，创七个月低点。2月增长0.1%，当时政府推迟支付退税款，以及通胀年增率创近五年最大，都削弱了消费者支出。

主要美国汽车制造商的3月销售数据低于市场预期，初显美国长期以来的汽车销售荣景可能终于失去力道。初步显示疲势已延续至3月。

另一方面，1月密西根大学美国消费者信心指数终值升至2004年1月来最高，自那以后仅仅小幅下滑。并且世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数触及16年高位。

德国商业银行分析师Bernd Weidensteiner说，信心或称“软”指标与“硬”数据之间的差距在企业界也显而可见，企业信心很高，但订单不多。

“差距迟早会合拢，问题在于哪边向哪边靠拢...大体来讲，考虑到就业市场非常兴旺，预计硬数据会在未来几个季度出现改善。这迟早会说服美国消费者花更多的钱，”他说。

消费者信心之所以强劲，部分原因可能是寄望总统特朗普会减税，不过他之前未能成功在国会推动医保改革议案，表明重大税改并非是板上钉钉。

自那以后，德国商业银行一项衡量特朗普政策提案的指标转为负值。

**德国软硬指标差距弥合**

软硬指标之间的差距，并非美国独有。

在欧洲，特别是工业和建筑业的企业信心暗示经济年增长率约为3%，远超经济实际表现。

而周五数据显示，德国2工业生产劲升。

“今天的情况显示，差距的合拢可能比我们原本预期的更快。至少在德国，软硬数据目前来看相当一致，”花旗分析师Christian Schulz说。花旗因而将德国首季经济增速预估从0.5%上调至0.7%。

相形之下，法国2月工业生产意外下降，令该国前景转暗。而此前调查显示企业信心意外强劲。

欧元区工业生产数据将于周二发布，同日还有德国ZEW经济景气指数出炉，4月信心系列指数拉开帷幕。

**英国实质薪资收紧**

英国方面，距离正式提出退欧申请过去了一周多时间，分析师们正忙着寻找疲软迹象。自去年6月退欧公投以来，英国经济意外展现韧性。

英国政府周五公布的数据显示2月工业生产意外下降，表现不及路透调查中全部分析师的预估，显示制造业并未弥补消费者支出放缓的影响。

展望未来一周，英国将分别在周二和周三公布通胀率和平均所得数据。不计奖金的平均所得增幅，自2014年中以来就一直高于通胀率，但一个月前公布的数据显示，这种差距降到了零。

“我们怀疑会开始看到通胀率超过薪资涨幅。这将是显示英国退欧开始给经济踩刹车的第一份切实证据，”ING的Knightley说。

到年底时通胀率可能升破3%，而薪资涨幅更可能介于2-2.5%。Knightley预计，薪资收紧或将抑制消费者支出这个占英国经济活动约三分之二的领域。(完)