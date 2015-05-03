《一周经济展望》第二季经济如何，美联储可借非农就业报告一窥究竟

路透伦敦5月3日 - 美国非农就业报告的受关注度历来高于其它数据，本周也不会例外，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在今年首次升息，尽管第一季经济大幅放缓。

美国经济受冬季严寒拖累，在2015年第一季几乎停止增长，周五即将出炉的4月非农就业报告将暗示第二季的情况是否在好转。

对于2006年6月以来首次升息的时机，美联储摆出了逐次会议推敲的态度，升息决定将只取决于未来经济数据表现。

上周美联储下调对美国就业市场和经济的看法，暗示可能等到年底才开始升息。

“他们会需要更好的数据表现来为升息提供依据，因此升息时机可能要推迟到2015年更晚，”俄勒冈大学教授及知名美联储观察人士Tim Duy称。

“从现在到6月没有那么多的数据，能引发政策行动。就业和通胀数据要大幅好转，才能促使美联储6月升息。”

美联储自2008年底以来一直维持利率接近于零。就业数据如果疲软，将强化有关预期，认为收紧政策会等到9月甚至更晚。

无论美国首次升息何时到来，投资者都只需回顾2013年美联储表明将放缓购债计划时的“缩减恐慌(taper tantrum)”，便可推测金融市场会出现怎样的波动。

“我们认为美联储了解升息过晚的风险，将来突然收紧政策...可能带来破坏性，”美银美林利率分析师Brian Smedley称。

**欧元区重现活力**

今年以来的一个重点是，僵化的欧元区经济在欧洲央行印钞注资、能源和食品价格低迷以及欧元贬值这些因素推动下重现活力，至少相对来说，表现要优于世界前两大经济体。

上周数据显示，银行向欧元区家庭和企业贷款三年来首次增长。本周的采购经理人调查将显示最新情况。

“欧洲央行的立场日益积极，正在提振欧元区至少恢复到趋势增长的水平，”贝伦贝格银行首席分析师Holger Schmieding称。

中国达到增长目标则比较艰难。最近一项路透调查显示，中国经济今年若想达到7%的增速，恐需再次降息降准。

而政策放宽料也难以带动复苏，这突显出经济低迷的严重程度。中国贸易数据将在周五公布。

希腊是欧元区主要的绊脚石。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)希望在5月9日前与欧元区和国际货币基金组织(IMF)达成以改革换资金(reform-for-funds)的协议。

欧元区财长将于5月11日开会，希腊需要在第二天向IMF偿还7.5亿欧元(8.4亿美元)贷款，能不能还上还是个未知数。

不过，越来越多的理由让人相信，协议最终能够达成。

齐普拉斯已经让财长瓦鲁法基斯在与债权人的谈判中靠边站，一位高层政府官员表示，希腊愿意出售该国两个最大港口的多数股权，并对增值税税率和一些养老金改革作出妥协，这是迄今最明显的信号，表明其准备作出让步以达成协议。

与美联储形成对比的是，澳洲央行料降息至纪录低点2.0%，挪威也料降息25个基点至纪录低位1.0%，因石油部门疲弱冲击经济。

周四的英国大选本身算不上经济事件，但如果围绕下届政府的组建以及能否执政下去的问题，一直存在不确定性，很可能会抑制经济活动。