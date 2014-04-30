瑞士和挪威是全球价格水平最高经济体

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透华盛顿4月29日 -根据世界银行的最新排名，瑞士和挪威是世界上价格水平最高的经济体，紧随其后的是百慕大群岛、澳大利亚和丹麦。
根据对经济数据的观察，价格水平最低的经济体是埃及、巴基斯坦、缅甸和埃塞俄比亚和老挝。该经济数据旨在考察汇率影响和衡量各国的购买力。
作为世界上最大的经济体，美国的物价购买力水平处于第25位，低于绝大多数其他高收入国家。
世界上最富裕的国家和地区，即在购买力平价基础上人均国内生产总值(GDP)最高的国家和地区是卡塔尔、澳门、卢森堡、科威特和文莱。
包括马拉维、莫桑比克和利比里亚等在内的八个国家其人均GDP不到1,000美元。
世界银行称，2011年全球90.6万亿美元的经济总量有近半数来自中低收入国家。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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