瑞士和挪威是全球价格水平最高经济体

路透华盛顿4月29日 -根据世界银行的最新排名，瑞士和挪威是世界上价格水平最高的经济体，紧随其后的是百慕大群岛、澳大利亚和丹麦。

根据对经济数据的观察，价格水平最低的经济体是埃及、巴基斯坦、缅甸和埃塞俄比亚和老挝。该经济数据旨在考察汇率影响和衡量各国的购买力。

作为世界上最大的经济体，美国的物价购买力水平处于第25位，低于绝大多数其他高收入国家。

世界上最富裕的国家和地区，即在购买力平价基础上人均国内生产总值(GDP)最高的国家和地区是卡塔尔、澳门、卢森堡、科威特和文莱。

包括马拉维、莫桑比克和利比里亚等在内的八个国家其人均GDP不到1,000美元。

世界银行称，2011年全球90.6万亿美元的经济总量有近半数来自中低收入国家。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。