瑞士和挪威是全球价格水平最高经济体

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月29日 - 根据世界银行的最新排名，瑞士和挪威是世界上价格水平最高的经济体，紧随其后的是百慕大群岛、澳大利亚和丹麦。
根据对经济数据的观察，价格水平最低的经济体是埃及、巴基斯坦、缅甸和埃塞俄比亚和老挝。该经济数据旨在考察汇率影响和衡量各国的购买力。
作为世界上最大的经济体，美国的物价购买力水平处于第25位，低于绝大多数其他高收入国家。
世界上最富裕的国家和地区，即在购买力平价基础上人均国内生产总值(GDP)最高的国家和地区是卡塔尔、澳门、卢森堡、科威特和文莱。
包括马拉维、莫桑比克和利比里亚等在内的八个国家其人均GDP不到1,000美元。
世界银行称，2011年全球90.6万亿美元的经济总量有近半数来自中低收入国家。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译