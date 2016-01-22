达沃斯论坛：若商品市场企稳，全球经济增长应可改善--世行首席经济学家

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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(本文由路透中文网编译提供)
路透达沃斯1月21日 - 世界银行首席经济学家考希克·巴苏（Kaushik Basu）周四称，一旦大宗商品价格企稳，全球经济增长应可改善，并称印度是新兴市场最耀眼的“亮点”。
“目前看来，我们看到的主要动荡是因大宗商品价格下滑造成的，”巴苏在路透全球市场论坛上表示。
“但是，一旦大宗商品价格，尤其是石油价格企稳，收益将高于成本，我们预计今年（全球经济）增长将小有改善。”
本月早些时候，世界银行将其2016年全球经济增长预测从6月的3.3%下调至2.9%，但仍高于该行对2015全球经济作出的增长2.4%的预估。
巴苏称，印度在新兴经济体中表现突出。
“印度是现在的亮点，有两个重要因素支撑印度，”他说道。“低油价对印度帮助很大，一些初步改革以及对出台更多改革的信心也正在帮助印度经济增长。”(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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