一周经济焦点：欧元区形势或依旧低迷 日本和英国状态则料好转

* 欧元区经济疲态持续，短期内料不会强劲复苏

* 英国经济季度成长率料提高一倍

* 日本料罕见地出现核心CPI同比上升局面

撰稿 全球经济主编魏伦

路透伦敦7月21日 - 欧洲本周将公布7月料依然低迷的企业调查数据，该数据或显示欧元区经济要熬过债务和银行业危机仍然压力巨大。

调查显示，欧元区7月综合采购经理人指数(PMI)或从6月的48.7微升至49.1。但仍低于50的荣枯分水岭。

欧元区经济规模占全球经济的20%左右，该地区经济自2011年第四季以来一直陷于萎缩状态。

Moody’s Analytics的欧洲经济部主管Petr Zemcik预计欧元区经济在2013年最后一季会有微幅增长，但今年全年产出料下降0.5%。

一些分析师认为，欧元区上季可能才刚刚摆脱衰退，但Zemcik称，“欧元区经济仍可能萎缩，最可能在第二季萎缩，第三季亦可能如此。”

经济疲弱不仅限于欧元区负债沉重的二线国家。

德国7月IFO企业景气判断指数料小幅攀升，但经济仍受到企业不愿投资和全球需求疲软的掣肘。自2月以来，德国制造业采购经理人指数(PMI)就一直低于荣枯分水岭50.

中国的经济形势特别令人担忧，该国占德国出口的近7%。周三即将出炉的汇丰/Markit中国PMI指数可能再次处于50下方。

“看看当前的数据，不幸的是，欧洲经济尚未展现出任何光明的迹象，”国际私营劳务机构联合会(International Confederation of Private Employment Agencies)的负责人Denis Pennel表示，该协会代表了全球14万家企业。

对劳务派遣工作的需求大致随着GDP的变化而起伏，且为体现就业市场状况的先行指标。“我不是说出现了萎缩，但的确没有任何增长，”Pennel提及欧洲经济时说道。

**关注选举后的日本**

欧洲央行总裁德拉吉曾表示，如果欧元区经济再现疲态，央行有可能降息。但在Zemcik看来，只要银行未能将欧洲央行提供的廉价资金传递给家庭和企业，降息能否起到作用很让人怀疑。

欧元区6月对民间部门的贷款料再次出现萎缩，反映出信贷渠道不通。

欧元区之外的其它地区则浮现生机。

英国第二季GDP按季增长率预计增加一倍至0.6%；若美国房屋销售增加则可能显示，尽管抵押贷款利率近期上升，但房屋市场走上了复苏轨道。

日本则预计将公布核心消费者物价指数(CPI)于14个月以来首次出现按年增长。分析师预期增幅仅有0.3%，但却为五年来最大增幅。

那将使得致力于终结近20年来通缩局面的日本央行信心倍增。该央行正在大举买入债券，从而努力在两年内实现2%的通胀率。

即便日央行取得成功，日本也面临重陷低成长老路的风险，除非首相安倍晋三能够为经济引入竞争并颠覆旧有的无效率经营方式，让经济焕发勃勃生机。

“因此，稳步实施政府成长战略可能是中期内将日本经济拉出通缩的关键因素，”野村证券日本首席分析师Tomo Kinoshita在一份报告中称。

他认为，未来六个月将是检验安倍经济学的试金石。(完)

(编译 李爽/兰秀娟/白云/石冠兰 审校 徐文焰/张涛)

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