一周经济焦点：日本或将揭开历史新的一页 塞浦路斯问题余波荡漾

3月29日在东京拍到的日本央行大楼图片。 REUTERS/Yuya Shino

* 对新任日本央行总裁改变政策的期待高涨

* 塞浦路斯金融问题余波考验欧洲央行

* 美国就业数据料将显示经济缓升

路透伦敦3月31日 - “历史性”是一个过度使用的词。但如果日本央行符合预期，本周启动激进的政策举措来打击通缩，那么该次会议将被记载下来，也具有历史性意义。

由于物价小幅下滑，日本经济以名目计已有20年没有成长，降低了其与全球经济的关联性。

但如果日本央行新任央行总裁黑田东彦展现其的确认真对待央行2%的新通胀目标，那么一切都可能改观。

“这是他们重振经济的最佳办法，”OppenheimerFunds驻纽约首席分析师Jerry Webman表示。“即使这个全球第三大经济体有小小的改善，都将会带动....整个全球的经济成长。”

熟悉央行想法的消息人士表示，这次为期两天的央行会议将于周四结束，央行可能在会上决定立即开始开放式的资产购买计划，不再等到2014年。它亦可能会购买期限更长的公债和设立一个专注于资产负债表规模的新政策目标。

日本迫切需要名义国内生产总值(GDP)开始再度扩张，以便政府债务与GDP之比不会变得过高。目前日本债务与GDP之比已经高达235%。

物价上涨也可以显示出向哪些行业投入资本与劳动力可能获利最多。而在通缩状态，这些市场信号都被遮蔽了；经济陷入滞胀，日本就是这样。

尽管首相安倍晋三给予了有力的政治支持，但许多人认为，如果不进行更多的根本性改革，比如在经济中引入更多竞争和吸引更多的外商直接投资，则黑田东彦未必能成功地让日本经济摆脱通缩。而日本对于上述改革措施显得意兴阑珊。

即使他的策略果真见效，也可能引发日本日益增多的养老金领取者的不满。这些人可不想看到自己的财富与固定收益因通胀而缩水。

总之，德意志银行的外汇策略师James Malcolm认为，这对日本来说是50年来的最大赌注。

他说，那些预计会对黑田东彦的首秀感到失望的人，考虑到安倍晋三自去年12月上任以来就表明一心要解决通缩问题，本身就可能会感到失望。

“这是人们日益普遍承认所有其它经济措施都已失败的结果，因此创造了一个机会，而安倍牢牢地抓住了这个机会，”长期日本观察家Malcolm对客户表示。

**德拉吉处于关注焦点**

黑田东彦实施量化宽松可以仿效美联储主席贝南克，而这位日本央行总裁“不惜任何代价”终止通缩的承诺，语气又很像欧洲央行(ECB)总裁德拉吉。德拉吉曾誓言要“竭尽全力”保护欧元。

欧元在救助塞浦路斯问题上又经历了一回濒死体验。而在周四的记者会上，肯定会有人诘问德拉吉救助塞国对欧元区有什么意义。

要获得救助贷款，国际货币基金组织(IMF)、欧盟执委会、欧洲央行要求优先债权人承受损失，并对塞浦路斯两家最大银行的大储户征税。该国还实行临时性资本管制。

持悲观看法的人担心，这些前所未有举措的影响可能会蔓延，造成存款由体质疲弱的银行流向更具重要性的国家，从而可能导致欧元区分裂。

但乐观人士称，欧央行承诺购买政府债券是最后一种解决办法，这为欧元构建了一道安全网。

但无论看法悲观还是乐观，他们都认为，塞浦路斯危机再度冲击信心，进一步推迟欧元区的经济复苏。

“即便不出现某种分裂，就基本面来说，欧元区的经济前景也非常疲弱，”伦敦一家研究机构Capital Economics的Jonathan Loynes表示。

**欧元区和美国就业数据**

分析师们认为，欧央行不太可能祭出新的货币刺激举措，即便周二数据料显示欧元区17国2月失业率达到12%的纪录高位。西班牙和希腊的失业率更是高达25%左右。

据International Confederation of Private Employment Agencies表示，形势不太可能很快出现改善。该机构代表了全球14万间民间企业。职业介绍机构的需求起伏基本与国内生产总值(GDP)的变化相一致，是就业市场的领先指标。

该协会执行总监Denis Pennel表示，最近有成员报告欧洲疲软，意大利和法国的岗位需求降幅最大。“我们预期最快要到今年最后一季才会出现复苏，”他说。

日本职业介绍的业务也没有出现增加迹象。“如果你希望寻觅一些乐观的迹象，那么你应该关注美国，”Pennel说。该协会的美国成员3月需求较上年同期增加了2.4%。

3月的美国供应管理协会(ISM)制造业调查及非农就业数据都是本周美国数据的重头戏。路透调查显示，雇主3月新增就业岗位可能会增加20万个，低于2月。2月非农就业岗位意外大增23.6万个。

OppenheimerFunds的Webman承认，近期传出的一连串经济面消息中有些疲软，但尤其包括第四季GDP报告在内，有迹象显示美国企业正开始将部分所持巨额现金进行投资，这也带来了宽慰。

“经济有不错的成长，但增长速度并没有到显着的程度，”他这样断定。(完)

(编译 梁睿雪; 审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。