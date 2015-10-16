调查：全球经济减速恐将延续至明年 通胀趋缓料持续更久

图为新加坡中心商业区一景。 REUTERS/Edgar Su

路透伦敦/班加罗尔10月15日 - 路透在全球对近300位分析师所做的调查显示，有压倒性多数的受访者认为全球经济放缓显示明显有可能延续至明年，而且通胀趋缓甚至会持续更久。

尽管大多数主要央行五年来采取超宽松货币政策，分析师们仍警告有上述的风险。自从全球金融危机以来，分析师们大都对复苏前景抱持乐观看法。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)上个月未有升息动作，指称因忧心全球经济，尤其是中国。刺激性货币政策看来将会维持更长的时间。

该调查并表明，少数在今年活跃的经济体，尤其是美国、欧元区和英国，正愈来愈容易受到全球需求减弱的影响，且可能没办法维持动能。

“令人担心的是，看来最有韧性的美国和欧洲地区前景也变得更加黯淡，”巴克莱经济研究主管Christian Keller在一份题为“进入低迷”的报告中称。

这种担忧与金融市场愈发浓厚的不安情绪相一致。路透调查访问的市场专家也下调对各类别资产的预测，从全球股指到主权债券收益率(殖利率)、油价，再到新兴市场汇率。

所以尽管2016年多数主要经济体表现预计仍会好于今年，但分析师还是下调了预测，与国际货币基金组织(IMF)的做法大多一致。

但这次，下调预估更加引人注意。

增长预测下调，而且分析师全面调降多数国家的通胀预期--预测高点和低点都下降，这说明目前为止，激进的货币政策在提振通胀方面基本没有发挥什么作用。

“过去两年来这已是见多不怪，我们再次下修对发达国家今明两年通胀率预估。”汇丰银行分析师James Pomeroy说，并补充道，预期新兴市场增长率将遭遇2009年金融危机最严重以来的低点。

今年国际贸易所受冲击也是那段时间以来最大，令经济前景进一步蒙阴。

预期今年全球经济增长率将为3.1%，明年料成长3.4%。不过这是基于预期全球货币政策仍维持宽松，且全球金融市场并没有出现重大修正。

美国经济料维持稳健。但尽管失业率持于低位，预期通胀率仍难以大幅上升。

英国境况类似。就欧元区来看，若不扩大或延长万亿欧元计的资产购买措施，要解决居高不下的失业以及低通胀问题，恐是不可能完成的任务。

近期真正需要担心的是新兴市场--这个近年来全球经济成长的推动力量。

全球金融危机以来，在对发达经济体而言最艰难的时期，中国当局为推动基础设施建设而开启史无前例的信贷狂欢，给中国经济成长带来了支撑。

但现在已经不是这种情况。中国央行数次采取降息举措，以缓解经济结构调整所带来的冲击。

此举并未完全取得成功。分析师预计中国官方成长率今年将低于7%的目标水平，2016年还将进一步放缓。很多人怀疑中国官方的经济数据有高估之嫌。

其他新兴市场经济体料将表现不佳。

南非越来越可能出现成长疲弱而通胀率居高不下的情况；巴西已掉进衰退泥潭，该国央行大幅上调利率以应对通胀，而取得的成效十分有限。

“几乎10年来，拉美经济体都可以舒舒服服地搭乘经济发展快车，”法国巴黎银行拉美经济研究部门主管Marcelo Carvalho表示。

“那样的日子已经一去不复返了。”(完)