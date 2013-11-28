全球资源业削减投资 与政府间争端有增无减--报告

路透伦敦11月28日 - 根据伦敦智库查塔姆社(ChathamHouse)一份报告，由于大宗商品价格下跌，企业削减新项目的支出，资源集团和各国政府间的争端可能持续增加。

“在当前趋势下，企业侧重削减支出并减少投资，尤其是对大型新矿(greenfield)项目的投资，”查塔姆社研究员及报告作者之一Jaakko Kooroshy告诉路透。

报告指出，本世纪头10年，企业和政府间就油气行业的仲裁案例是20世纪最后10年的十倍；而矿业仲裁案件则是将近四倍。

大宗商品价格居高时，争议也增加，因为许多政府认为它们未从那些资源中分配到公平的获利；但当前商品价格重挫更加剧了这种紧绷关系。

铜价自2011年触及创纪录每吨10,045美元以来，已回跌近三分之一；金价自2011年创下每盎司1,920美元的纪录后也重挫35%。

例如由于巴基斯坦俾路支斯坦省政府拒核发智利铜矿商Antofagasta (ANTO.L)和加拿大Barrick Gold(ABX.TO)在该省合资事业的执照，两家公司已放弃在当地Reko Diq铜金矿项目采矿的希望，并循国际仲裁要求补偿。

“价格上涨造成更多争端，但价格下跌却未必使争议减少--跌价可能使争端更激烈。”查塔姆社杰出研究员暨报告主要作者PaulStevens在一份声明稿中称。

他表示，在不确定的市场环境下，企业如想将项目时间延后或削减规模，面对政府下达“不进则退”最后通牒的案例愈来愈多。

该报告建议，企业在和政府订定契约时应留更多弹性，纳入机制以应对市场环境改变。(完)