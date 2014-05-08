全球企业活动增速4月放缓 但整体仍保持扩张势头--调查

路透伦敦5月7日 -周三公布企业调查显示，4月全球企业活动增速放缓至六个月低位，服务业和制造业企业扩张速度放慢，日本上调消费税也影响其产出。

摩根大通与Markit共同汇编的全球所有行业产出指数由3月的53.5降至52.8，但仍连续第19个月保持在50的荣枯分水岭上方。

“这一水准仍符合全球趋势成长，考虑到日本上调消费税后可能萎缩，所以这样的结果也算不错，”摩根大通一位主管David Hensley表示。

上月日本的制造业活动为逾一年来首次萎缩，因企业在上调消费税后立即削减产出。

欧洲大多成长良好，而且美国的企业活动仍维持强劲势头，抵消了日本的影响。该指数综合对美国、日本、德国、法国、英国、中国和俄罗斯等国家的调查数据得出。(完)

(编译 李爽; 审校 龚芳)

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