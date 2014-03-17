《环球企业家》专稿：40岁以下商业精英--殷磊

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他掌握着“瑞典国宝”开启中国市场的金钥匙

文 环球企业家记者 高扬

一年前，殷磊登上了返回中国的航班。他把自己埋进座椅里，闭上眼，9年前从中国飞往伦敦的情形历历在目。“那时是既兴奋又惶恐。”他告诉《环球企业家》，这次其实也一样。

殷磊是瑞典国宝级企业山特维克(Sandvik)的一员。该公司是世界金属切削工具、建筑及采矿业设备、不锈钢材料、特种合金的领导企业，目前年销售额约900亿元。殷磊所在的山特维克硬质材料公司是该集团旗下五大业务板块之一的山特维克创投的核心子公司。去年，当时只有35岁的殷磊成为山特维克硬质材料中国研发中心经理，被派往无锡组建本土研发团队，这是该公司在此领域全球的第三家研发机构。

对于殷磊这个一直专注于材料研究的大男孩而言，加入山特维克，“就像遇见了天堂”。自他还在国内的中南大学读研究生的时候，就从导师易丹青（中国顶尖金属材料专家）那里听到了很多有关这家百年老店的传奇故事。事实上，仅以殷磊所在的硬质材料板块而言，山特维克已无处不在。全球近一半的轮胎在生产过程中需要用到山特维克生产的硬质合金模具，全球一半以上的易拉罐由山特维克的硬质合金制罐模具加工而成，中国超过85%的太阳能面板在切割工艺阶段需要使用山特维克的拉丝模具产品。该公司生产的硬质合金旋转切刀切割出婴儿尿不湿、女性护理用品和成人纸尿裤所需的各种形状，几乎世界上每个人都用过山特维克产品参与加工的纸质护理品。

当殷磊置身其中后，他发现这家典型的北欧技术型企业给研发人员创造了超越所有同行的工作氛围。山特维克每年投入30亿元用于研发，拥有2700多位专职研发人员，其中博士超过200人，他们乐于分享和沟通。“几乎随时随地都可能发起一场辩论。”殷磊说，这让他至今感到兴奋。

山特维克最早是一家钢铁工厂，但150年之后的今天该公司只保留了那些属于金字塔顶端的产品，例如牙医钻头和被埋在千米深海的抗高压金属管道（也被称作“深海脐带”）。而殷磊所在的山特维克硬质材料公司，可谓“顶端的顶端”。他随手拿起一根锯条，指着上面一排不足指甲大小的深色锯齿说，“我们只做这 个。”

殷磊出生在湖南株洲，他天资聪慧，是那种不用太费功夫就能考到班级前几名的酷学生。他说：“我是那种适合跑马拉松的人，每个阶段我都不是队伍的NO.1，但我会保持留在第一集团里，我会一直坚持下来。”

本科毕业后，殷磊放弃了留校做老师的机会，报考了中南大学的材料研究生。随后，殷磊前往英国读取复合材料专业博士。在此期间，遇到了世界材料技术领域的“教父”布赖恩·罗巴克（BryanRoebuck），他也是欧洲粉末冶金协会的联席主席。两人在英国国家物理实验室（NPL）有过一年的合作。当时罗巴克问他毕业后的打算，殷磊说：“我倒是想去企业试一试。”于是，2009年在罗巴克的引荐下，殷磊作为材料专家在英国加入了山特维克。

短短一个月的热身过后，殷磊就接到了三个项目管理的工作。同时，他还参加了一系列新材料及其工艺的开发和研究，专注于金属切削应用领域的相关产品，并负责对当时亚太区分公司的技术支持。随着工作的深入，殷磊开始被赋予更多项目协作和团队领导的角色。“这对我是个新挑战。”殷磊说。

在那段时间里，殷磊开始对商业产生兴趣。“我可以从客户那里找到满足感。”殷磊说他已经做了很多年科研工作，但接触客户的机会并不多。“我喜欢听客户告诉我你的产品是NO.1，这是激励我继续做这些研究最好的动力。”而他也利用工作之余，继续攻读了项目管理硕士。

那时，中国处于金融危机过后的强劲反弹期，山特维克在这里每年都有新的增长。殷磊因此出差回国的机会也越来越多。同时，山特维克计划在中国无锡投建硬质材料研发中心。一位山特维克集团的高管找到殷磊，征求他的意见时，殷磊说：“为什么不呢？”

事实上，这是个艰难而具有风险的选择。殷磊与妻子已经在英国生活了9年，他的妻子在英国国家物理实验室拥有一份难得的永久职位。另外，在中国投建硬质材料研发中心并不是将现有的成熟技术带到中国，而是要在本地招募研发人员、组建团队，几乎是从零做起，从无到有，开发一个新的研发平台。也就是说，殷磊需要在中国依靠本土研发团队的力量攀上同样的“金字塔塔尖”。“我觉得中国有很好的市场，也有优秀的研发人员，这会是个更大的舞台。”一年前，殷磊和妻子打包行囊回到中国。

殷磊全程参与了中国研发中心的筹建工作，包括办公室的装修。不久，他所带领的团队已经投入一项计算机模拟平台的开发并初见成效。从一个项目带头人到独立负责一个单位的运作，这又是一轮新挑战：整个中心从方向确立到每一步的可行性评估，以及团队的招聘和发展，研发中心的行政和预算管理、风险控制都需要他来掌握。对此，殷磊还是颇有信心，他计划在2014年以及未来把中国研发中心打造成该公司在全球的有力技术支撑点之一。如今的殷磊每天忙于出差、约见客户，完善研发中心的建设工作。在为数不多的闲暇中，他会阅读一些有关心理学的书籍。他说：“我觉得挺有意思。”