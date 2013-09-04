《环球企业家》专稿：10亿低劣资管骗局

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厦门国际银行糊涂交易

文|《环球企业家》记者 江潇

上海证券因陷入10亿元资管骗局被上海证监局责令暂停3个月资产管理业务，此项处罚被看做是对券商资管追求规模、忽视风险的“杀一儆百”之举。

其实，上海证券并不应该是这一资管骗局中唯一“挨板子”的金融机构。上海证券相关人员曾经表示：“骗局的确是存在的，但是上海证券只是做通道业务，并非实际出资人。项目是由涉案银行主导的。”然而，作为风险管控的源头，涉案银行是谁？10亿元的风险是如何产生的？各中全貌和细节如何？

《环球企业家》记者经过调查独家获悉，此次涉案银行和出资方，实际上为厦门国际银行，上海证券在此次资管骗局中承担通道角色。由于发现及时，10亿元款项已被厦门国际银行追回，并未形成实际损失。但是此次资管项目所引爆的风险敞口，却让厦门国际银行胆战心惊。

虽各方讳莫如深，依然有线索将此次10亿元的资管骗局案形成路径逐步还原成型，但其中仍有更多细节有待拼 凑。

低劣骗局

6月18日，证监会匿名通报了“上海一券商资管陷10亿低劣骗局”的消息，这在资本市场中引发各种猜 想。

事实上，这一资管骗局早在4月份已经发生，由于涉案各方的谨慎态度并未被曝光。之后，监管部门在对券商资管业务的抽查中发现这一问题，并于5月15日向上海证券发布监管谈话措施通知；6月9日，上海证监局公布对上海证券采取责令限期改正并暂停新增客户资产管理业务监管措施的决定，要求上海证券暂停开展新增资产管理业务3个月（即截至2013年8月31日暂停新增证券资产管理业务）。

虽然上海证券方面多次表示，本次资管项目是由银行主导，券商是提供通道，但其背后的银行主体迟迟未浮出水面。

“与上海证券进行同业合作的银行是厦门国际银行。”一位知情人士透露。厦门国际银行成立于1985年，是国内首家中外合资银行。今年4月，经过长达3年的改制，厦门国行从中外合资银行重回中资商业银行阵营。不过，这个偏居厦门的银行鲜少出现在公众视线里。

在上述知情人士看来，此次资管骗局“手法十分低劣”，但是厦门国行和上海证券均没有及时发现风险，“可见其风控流于形式”。

今年4月，在某一银行同业QQ群中，厦门国际银行上海分行同业部门的员工遇见了此次资管项目的介绍人—他声称自己为某国有四大行员工，手中有一不拆包的资产包等待处置—但之后被证明，这一身份和资产包均是虚假编造的。

“这种银行同业业务的QQ群非常多，你随便编造自己是某银行员工就可以通过审核加入该群。所以里面是鱼龙混杂，风险隐患很大。”上述知情人称。

通常在收购资产包之前，最基础的工作就是分析资产包的价值—包括贸易背景的真实性、债务人的信息核查、贷款方式及分类形态、担保条件的有效性等，这也是控制风险的重要环节。但是由于交易对手是“某四大国有银行”，在相关信息没有进行完全核查、手续并不完备的情况下，厦门国行就出资10亿元，并开始寻求上海证券做通道的同业合作。

而上海证监局出具的处罚通知单中则点明了上海证券在其中的失察责任，“在客户资产管理业务开展过程中，存在业务流程和操作规范未全面覆盖各个业务环节，未对定向资产管理业务形成有效的分级授权机制控制风险，定向资产管理业务投资运作中出现越权操作，未审慎选择合作对象、未认真进行尽职调查、未充分评估投资风险，未向委托人充分进行信息披露、未明确约定业绩报酬提取标准等情形。公司未能做到勤勉尽责，客户资产管理业务相关内部控制不完善，业务管理混乱并导致相关业务出现风险。”

“对于券商而言，由于二级市场持续行情低迷，导致成本低、风险低的通道业务备受青睐，这也能对规模增长有所帮助。但是由于竞争激烈，难免会有一些券商为了追求通道业务规模增长而忽视风控的情况。”一位券商研究员认为。

厦门国行反思

两道防火墙相继失效，10亿元的资管骗局即将成 功。

但这时峰回路转。厦门国际银行总行同业部门此时恰好对此项目进行复核，最终才令这一骗局得以侦破，厦门国际银行也得以追回10亿款项。

“在厦门国际银行内部，各项任务指标压力是很大的。由于指标压力，总分行抢业务的事情时有发生。

之所以对这一项目进行复核，也是因为厦门国际银行其他分支机构的员工对此项目有想法。”上述知情人士透露，“不过，幸好有此次复核，不然后果不堪设想。”此前有媒体报道称，案件相关在案人员已经被公安机关控制，具体人数不清楚，公安机关正在认定和侦破中。

在追回款项之后，“亡羊补牢为时不晚”的虚惊仍让厦门国际银行内部十分紧张。据厦门国际银行内部人士透露，在此次资管骗局爆发之后，厦门国际银行内部也停止了资管项目，同时开始严格风险控制。

记者获得的一份厦门国行2013年5月7日内部下发的《市场营销工作例会会议纪要》中曾多次着墨于此次资管业务带来的风险，并且隐晦地传递了风险产生的原因。

“尽管同业资产拓展情况出现了较大的改善，但在业务量急剧上升的同时，部分分行并未严格按照总行相关制度的要求进行操作，最终暴露出了较大的风险隐患。”

“定向资管业务已经暴露了当前业务风险，需要总分行共同反思并进一步规范相关业务流程。要求各机构加大排查力度，注重防范各项操作风险，同时要求机构管理人员避免官僚主义，需亲自熟悉业务，了解员工作业方式和业务流程，注重核实贸易背景的真实性，做好贷前调查，加强层级管理，并开展异地项目走访工作，对业务是否存在风险做到心中有数。”

此次风险暴露也为厦门国际银行严控风险、排查整改资管业务敲响了警钟。风险事件爆发后，厦门国际银行内部提出要“重视操作风险、规范业务流程”。