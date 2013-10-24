《环球企业家》专稿：搜索恩仇录

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一场关乎中国搜索市场未来的格局之战尘埃落定。没有大反派，没有永远的朋友，只有永恒的利益和永远的竞争。

文 《环球企业家》记者 刘泓君

9月16日下午五点半，在搜狐媒体大厦的会议室里，腾讯董事局主席兼首席执行官马化腾、搜狐董事局主席兼首席执行官张朝阳，以及搜狗公司CEO王小川依次进入，他们正要宣布互联网历史上最冗长的泡沫剧结局—搜狗最终花落腾讯，事先高调的奇虎360意外出局。

这是一场决定中国互联网搜索格局的战役，几乎让中国所有的互联网巨头都趋之若鹜。而在此前的一个小时，搜狐集团与腾讯签订合作协议决定了互联网“三分天下”的搜索格局—腾讯向搜狗注资4.48亿美元，交易完成后腾讯获得搜狗完全摊薄后36.5%的股份，而且腾讯持股比例会在近期内增加至40%左右。搜狐旗下子公司搜狗获得旗下搜搜业务的打包注入，获得投资后的“新搜狗”将保持独立运作。在新成立的搜狗公司中，张朝阳继续担任董事长，腾讯总裁刘炽平和COO任宇昕出任董事，王小川继续作为董事和CEO。

这出乎所有人的意料。如果收购方是百度，搜狗将巩固百度战略搜索的霸主地位，后来者将彻底退出竞争。如果与奇虎360合纵连横，拿下搜索的半壁江山抗衡百度指日可待。在所有被看好的可能性中，决定这场“逐狗赛”的关键人物—王小川选择了可能性最小的一种：与腾讯搜搜战略联合。这一切，都只是为了保证搜狗的独立发展。

格局已定，但这场甚嚣尘上的争夺并没有结束。王小川透露，当天下午五点，张朝阳发短信告之奇虎360董事长周鸿祎合作事宜，此时，周鸿祎正在上海参加活动，直到下午5时20分，周鸿祎还在争取与张朝阳合作的可能性。也正在这时，腾讯总裁刘炽平召集腾讯搜搜的员工开紧急会议，宣告突如其来的变动。当听到腾讯搜搜的品牌即将消失的时候，一路伴随着搜搜走来的老员工当场落泪。

“最近造成我们分歧的原因迅速消融了，主要是关于搜狗独立发展。”张朝阳这样解释与腾讯进行战略合作的原因。他表示，如果把搜狗卖给360，就等于把搜狗基本上揉碎了来滋养360的茁壮成长。现在搜狗独立发展是有未来的，这是完全不同的两种方式。而百度出局的原因也亦于此。“如果是百度的战略投资，依然不能保证搜狗的独立发展。”王小川对《环球企业家》说。

马化腾最看重的是王小川有冲劲的团队。他在战略上的考虑是，“搜索这个领域特别讲究规模效益，流量规模和变现的能力是息息相关的，搜狗比我们的流量大很多。我们看到它的商业化变现就好得多，与其大家恶性竞争不如联合起来把流量共同做大。”

根据市场调研机构CNZZ的数据，在PC搜索市场，截至2013年8月，搜狗的市场占有率为10.35%，搜搜为3.62%，合计约14%，已经与360占有18%的市场份额相近。“预计未来会形成三分天下的市场格局。”张朝阳这样形容这次合作。

“把腾讯流量变现有关的业务全部剥离出来放到新的搜狗上面。”马化腾这样强调与搜狗合作的核心。他说，腾讯会加强在安全产品方面的研发，搜索跟安全其实是息息相关的，主要是它的渠道导入。在此次合作中，除了腾讯搜搜旗下的搜搜地图剥离出来独立发展，并更名为腾讯地图，搜搜搜索、QQ拼音输入法、搜搜问问和搜搜百科均并入搜狗。未来搜搜的品牌将消失。原有的QQ浏览器、QQ手机浏览器均为搜狗导入流量，并计划在手机QQ和微信上研发语音搜索，全力支持新搜狗。

真正的隐患在于奇虎360。IT独立评论人洪波认为：“对于搜狗来说，今后将直面与奇虎360的竞争，360董事长周鸿祎的性格赋予360得攻击性太强，未来对搜狗的挑战很大。”战争爆发的比想象中更快。就在搜狗宣布腾讯战略投资的第一个周末，王小川转发一位用户的微博称，搜狗浏览器用户的默认设置被改为IE或者360浏览器，且用户手动恢复无效，并于25日在西安中院起诉360不正当竞争，索赔4550万元。一小时后，360宣布向北京二中院起诉搜狗不正当竞争，索赔5000万元，并向西城法院起诉搜狗CEO王小川名誉侵权，索赔100万元。

搜狗困局

相比于搜狗争夺战，这并不是王小川第一次遇到巨大的压力，其隐忍不发最终颠覆格局的性格早在六年前已经可见一斑。

王小川以国际奥林匹克信息学竞赛冠军被招入清华，后随陈一舟进入ChinaRen。2000年，中国第一个赴美上市的公司搜狐收购ChinaRen，王顺势进入搜狐。2003年8月，他着手开发搜索。两年后，以搜索为商业模式的百度在纳斯达克上市。

直到2007年，王小川主攻的搜索业务依然没有起色。据搜狗内部的员工透露，当时张朝阳对王小川相当不满意，一年多没有见他。2006年，王小川开发出的搜狗输入法，这让他看到了渠道的强大力量。2008年，搜狗浏览器问世。一经推出，浏览器对搜索形成了巨大的带动作用，其导流让搜狗搜索引擎的市场份额短期内大幅提高。王小川以拼音和浏览器带动搜索流量的“三级火箭”打法正式形成。

搜索是一件耗费大量资金和人才的业务，流量变现的能力会与规模效应成倍增长。2010年初，谷歌退出中国，周鸿祎主动找张朝阳希望入股搜狗。周鸿祎提出的条件是，与搜狗成立合资公司全盘接管搜狗浏览器占30%的股份。360做浏览器，王小川做纯搜索，浏览器给搜索导入的流量叠加有望对抗百度。

搜狗内部员工透露，王小川当时很快看出了周鸿祎的“诡计”。只要周鸿祎有了浏览器的市场份额，后期控制搜狗的搜索和王小川的团队是非常简单的事情。“关键在于这个人是周鸿祎，其心思和业界的口碑很难保证他不会做此类事情。”这位员工分析。王小川表示，未来搜索的核心依然在渠道。即便与腾讯的合作中，马化腾依然保留了QQ浏览器和手机浏览器，没有将渠道交给搜狗。

在面临360入股的关键时刻。2010年5月，王小川奔赴杭州见马云成为一段经典的商业传奇。在交谈的一个小时中，马云谈了是否投资的三个条件：投资对象是否可信任，是否有机会做成，做成了是否对他有好处。王小川在知乎上回答见面经过称，“张朝阳是可信任的，一方面是价值观，一方面是搜狗还有他个人股份。从理念到现实都可相信，是否能做成是最考验沟通的。做成了能够对抗百度，自然对阿里有好处。”搜狐于2010年8月拆分搜狗。当年10月，阿里巴巴斥资1500万美元购得10.88%的搜狗股份。

另一个关键的节点在2012年8月360进军搜索。两个月以后，凭借着360安全浏览器对搜索的流量导入，奇虎360占到了10%以上的市场份额，超过已经做搜索6年的搜狗。“360有很强的资源配置，可以以安全导入搜索，这会具有很强的攻击性。在安全软件中，安全软件可以提示安装360浏览器和卸载搜狗浏览器。但输入法是无法攻击别人的，搜狗的母公司配置给搜狗的资源有限。”洪波分析。

奇虎360、猎豹浏览器强势进入搜索领域挤压了搜狗的增长空间。除了竞争对手带来的外部冲击，搜索本身也面临着发展的瓶颈。从搜索市场的整体上看，竞价排名的广告价格经过前几年的泡沫已经上涨到了极高水平，搜狗的广告价格很难继续上涨。破局的方法只有一个—获取更多的市场份额。

这条黄金法则适用于每一个做搜索的巨头。值得关注的是，当时占有市场份额7%的搜狗，反而成为搜索格局即将颠覆的临界点。

力挽狂澜

腾讯从一开始就是王小川最心仪的投资者。

时间追溯至2012年7月。彼时因阿里巴巴无法带来战略上的帮助，搜狐回购阿里巴巴所持有的搜狗约10%的股份，收购价格为2580万美元。王小川说：“当时，腾讯已有入股搜狗的意愿。马化腾提出的合作方式依然是控股，最终因为不能保持独立发展而搁置，未达成合作意愿。”

敏锐的周鸿祎也在同一时间察觉到机会，开始与张朝阳接触并二次谈判入股搜狗。据周鸿祎回忆：“我们谈了半天才搞明白一个问题，这个公司我一直以为它姓张，因为80%的股份是张老板。但后来感觉这家公司不姓张，它姓王。”

之后，王小川在老板张朝阳的要求下硬着头皮与周鸿祎谈了三四次。“跟老周接触很正常，因为Charles（张朝阳的英文名）有一些意愿在，我就有义务跟他去谈。”王小川不愿意过多谈论跟周鸿祎的会面。“我们是两个时代的人，我们有更多的边界和底线在，他代表了一种特别极端的力量。”在张朝阳与周鸿祎达成初步意向后，王小川理想的投资者腾讯又只能以控股的方式进入，搜狗陷入了一段迷茫期。期间，搜狗开始与百度接触。对于周鸿祎提到的百度的5亿美元和19亿美元的两次报价，王小川回应：“周鸿祎提到的百度的报价连零头都不到。”

对百度来说，如果与搜狗合作，不仅不用担心360的威胁，还将获取更多的市场份额。“现在百度70%的市场份额加上搜狗的份额，合作之后市场份额上升十几点会带来竞价排名的广告关键词价格相应上涨。2012年百度年收入223亿元人民币，收购后由市场份额和竞价排名的双重效应，一年收入可增加23亿元，哪怕百度以20多亿元的价格收购，一年就能挣回来。”一位业内人士分析道。与腾讯和360面临的问题相同，一旦百度入股，搜狗将会把整个业务并入百度，多年积攒的团队将被打散。为了独立发展，王小川毅然放弃百度。

在将近一年的时间里，搜狗到底会花落谁家的传闻满天飞。这让搜狗内部的员工亦难以安心工作。一位内部员工透露：“有点才华和能力的人都走了，剩下的人平时上班的时间很轻松，甚至可以去打羽毛球。如果真卖了，团队到时候也是会解散的，越早跳槽能谈的工资越高。”

“听说一个月以前，搜狗已经跟360谈得差不多了。360内部已开会正在打算接洽搜狗的团队。”“刚刚一个百度M3级别的员工发短信跟我说，搜狗360这事儿黄了。”“一个上午跳槽到腾讯来的员工问，确定搜狗不会被并回去吧？”这样的传闻几乎每隔一阵子就会在搜狗员工间议论一番，而专注于搜索的几大主角亦把传闻演绎成各种版本。事实上，自今年上半年，王小川在跟腾讯的谈判陷入僵局以后，与所有的潜在投资方均在接触，几乎连张朝阳和王小川也看不清楚未来的走向。

7月是一个决定性的月份。王小川从始至终一直坚持独立发展，而周鸿祎、张朝阳、马化腾三个人思想的转变成为这场交易中的决定性因素。当时，周鸿祎去了一趟美国。按照他的说法是，“看完了美国创业者在移动领域巨大创新，对于仅仅在PC端有价值的搜狗已经没有之前的强烈意愿。”此时，闭关一年的张朝阳出关，当时，搜狗何去何从又成为业界关注的焦点。

张朝阳称搜狗的确站在一个十字路口，但最大的改变是自己的态度。“我现在是在从容不迫当中的积极进取。几年前可能很焦虑去紧张打仗，目标明确，就是要胜利。胜利的原因要有更大的名气、更多的钱、公司更成功，仕途名利的追求。现在也要更成功也要做到第一，但这是人的一种存在方式。我不为这个结果焦虑，但我为这个过程兴奋。”

张朝阳心态的变化也直接导致了搜狗事件的形势逆转。对此感触最深的是王小川。“之前Charles身体状态不好，会使他产生各种放弃的想法。他出关后自己的状态在变好，对于搜狗独立干事情的愿望更加强烈，也就会降低对于360的意愿。”王小川说。

真正的转机出现于王小川与马化腾的一个电话。在电话中，马化腾详细询问了搜狗的各项业务指标以及各项业务如何做成。电话沟通了初步意向之后，正巧遇到搜狗在新加坡发财报。彼时，腾讯总裁刘炽平带领高管团队秘密飞往新加坡，与搜狗讨论合作事宜。几乎是在这次谈判中，确认了搜狗独立发展的意愿。

今年8月中旬举行的互联网大会上，周鸿祎调侃腾讯今年应该做个大交易，并自称当时已放弃了搜狗，不帮人抬价。这与王小川称直到宣布与腾讯的合作前夕，周鸿祎还在继续争取的说法相背离。

周鸿祎称放弃的核心还是在于王小川。他认为王小川更加看重的是控制权和话语权，而他的目的在于打破百度的垄断。周鸿祎从进入搜索领域开始就宣称不做医疗广告，并指责百度做虚假医疗广告获取营收。“在搜狗的营收中，医疗广告占收入的比例比百度还高，如果360不砍掉这份收入，那就是自己打自己的脸。”周鸿祎说。

最令周鸿祎和张朝阳担心的实质性问题是，一旦周鸿祎强行收购，可能面临王小川带领团队集体撤走的风险。“收购最重要的是收团队，而不仅是把份额加在一块儿。如果我花这么大代价收一个公司，团队走了就鸡飞蛋打了。”周鸿祎在360安全大会之后说道。

扑朔迷离的是王小川与张朝阳的关系。“有巨头投资王小川及其团队”、“李彦宏承诺，除了CEO，王小川去百度以后可任选职位”、“张朝阳与王小川关系紧张”。王小川极力否认这些传闻。在互联网大会的当天，张朝阳与周鸿祎对话之后，也是搜狗与腾讯谈判最密切的时期，当问及张朝阳如何看待用人时，他回应：“现在还没有到盖棺定论的时候，我们现在正在打仗时期。”

更早之前，王小川找张朝阳深谈了一次。“我当时把搜狗独立发展、与奇虎360合作、与腾讯合作这三个方向给Charles分析了利弊，腾讯成为了一个可以选择的方案。以前他都只是听周鸿祎一个人说，这是让他有一个更全面的了解，然后自己比较。”王小川说，这也是他说服张朝阳最为关键的一次谈话。

王小川介绍，再度与腾讯接触后，谈判进展飞快。马化腾又带队和张朝阳沟通后，交易基本敲定。

两次谈判的间隔里，腾讯对于大额投资必须控股的坚持发生巨变，愿意保留搜狗的独立发展。去年5月18日，腾讯内部架构大变革，负责腾讯搜搜的副总裁吴军离职，搜搜大量技术人员跟随吴军解散。一年以后，腾讯的情况也发生了明显的改变。“微信崛起让腾讯更加强大了，很多东西腾讯开始放心交给其他人做。易迅的成功也印证了交给其他人做，放手的效果很好。搜狗的团队是在一个平静的环境下成长起来的，能够与搜搜很好地融合往前走，关键是他信任我们团队。”王小川这样分析腾讯思路发生转变的原因。

整合难题

“如果我就是不去搜狗，N+1的补偿还能不能给我？”一位腾讯搜搜的老员工带着情绪与王小川反复纠缠这个问题。一直冷静的王小川终于不耐烦了，也带着情绪说：“不愿意去就不去，不就是N+1吗，腾讯不赔你我给。”

这是在中秋节放假前一天的下午，王小川同原搜狗搜索事业部副总裁茹立云与腾讯搜搜的员工商讨整合方案，腾讯战略发展部联席总经理兼腾讯搜搜负责人马喆人见形势不妙，赶紧开始调和。此次合并完成之后，搜搜的员工将会分两个批次加入搜狗：第一批次是搜搜的社区搜索团队（问问和百科）以及QQ输入法团队，他们将在10月整建制加入搜狗；第二批次，北京搜搜的其他团队将有一个3个月的融合期，在10月至12月与搜狗的同事一起工作，融合期结束后，经过双向选择，来确定哪些员工正式入职搜狗。

对于第一批次整建制入职搜狗的员工，除了腾讯提供N+1的离职补偿外，搜狗会提供相当于2个月工资的签约奖金，服务满一年后，会提供相当于3个月工资的留任奖金；而对于第二批次融合期的员工，如果在3个月融合期后选择入职搜狗，也会获得腾讯提供的N+1的补偿，及搜狗提供的服务一年后3个月的留任奖金。如果选择不去搜狗，仍然可以在腾讯留用。

“其实腾讯在此次整合中，给到员工的补偿计划相当优厚。但是大家都担心过去以后的融合问题。”一位腾讯搜搜的内部员工透露，“一般腾讯员工的级别都较高，平级进入搜狗，对搜狗内部会有些冲击。这次并购就好像一个屌丝娶了高富帅的女儿，腾讯的待遇、福利均比搜狗好，员工很难伺候，怕王小川吃不消。”

“当天才发现，王小川除了做产品，也是一个打太极的高手。当有人问及补偿计划，他会很自然地把话题引入战略整合。”一些腾讯的员工如此评论王小川的口才。

早在搜狗较为动荡的时期，大量离职的搜狗员工跳入腾讯，早期跳槽的员工工资翻了2至4倍，级别也相应上涨。直到9月16日宣布合作的当天上午，一位从搜狗跳入腾讯的员工刚刚与腾讯搜搜签完合同，下午即宣布回归搜狗。

企业文化永远是整合的难点。从搜狗跳入腾讯的内部员工称：“腾讯是典型的大公司文化，很注重员工的个人发展，经常报一个培训，找个舒服的景点几天就没了。但是搜狗是一个有创业精神的团队，强调做事，也正是这种文化的差异让搜狗迅速发展。”

此次战略投资中，完全没有受影响的是搜狗营销事业部。就在腾讯宣布战略投资的前几天，腾讯搜搜部门的营销团队由于内部的架构调整被并入了腾讯广点通部门。王小川介绍，这次腾讯一共有300多名员工并入，受波动最大的部门是茹立云的搜索部门，腾讯搜搜将有160多名员工并入，这将是未来最难整合的一块业务。而腾讯问问业务和QQ拼音的整合难度略低。这批员工将于“十一”过后来搜狗办公。

除了人员，业务层面也将避免以前搜搜的老路。腾讯内部员工称，此次腾讯给新搜狗的支持比当年的搜搜还要多。QQ浏览器由于KPI考核的原因，对腾讯搜搜的带动有限，差不多给搜搜带了30%的流量，给百度带了70%的流量。这次在合作协议中，马化腾很重视搜狗，全部流量导入搜狗。

“搜狗团队做得很专注，注重三级火箭从工具到浏览器一整套的打法是非常健全的。我们过去是割裂的。原来浏览器团队不是在搜索团队而在无线，518做了架构改革，即时通讯理顺了，但是很多地方没有理顺，这都是架构上的弊端导致的结果。”马化腾说。他反思搜搜没有成功的原因在于内部的组织架构关系，浏览器与搜索团队不在一个部门，搜索团队苦于渠道难以出彩，而此次与搜狗的合作将以协议的方式将流量导入机制明确注明。

搜狗联手腾讯更大的想象空间来自移动互联网。根据CNZZ的研究报告显示，QQ浏览器占移动端的市场份额为6.68%，成为仅次于UC Web的手机浏览器。“合作之后，手机搜索的竞争就是百度和搜狗的天下了。”王小川说。

对他吸引力最大的还不仅是手机和PC端业务份额的增长，更大的亮点在于利用QQ和微信的社交关系探索新型的社会化搜索。未来，当用户问出一个问题，系统就可以显示最可能回答这个问题的人，并通过社交工具及时推送给他。用户能得到更加个性化的搜索结果。王小川说：“未来搜索的核心竞争力在渠道和无线端社会化搜索的研发。”

与腾讯的合作，保留了王小川让搜狗独立发展的愿望。“一旦有你的欲望在里面，你对名誉、财富的过度奢望会把你带偏，抓住内心最想要的事情就可以了。”王小川总结这段日子说，“我没有来回摇摆，我就是想要做技术、做产品，思路特别简单。”一位搜狗的内部员工说：“如果与360或者百度合作，王小川可以获得巨额的财富，但是最终他还是选择了事业和团队，这让我们可以信任他并愿意跟着他。”

洪波认为：“所谓的三分天下，就是真正只有三个公司参与竞争。百度一家独大的局面，在短期内很难被改变，腾讯的战略投资对格局的影响较小。”