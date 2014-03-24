《环球企业家》专稿：40岁以下商业精英--葛兰

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一瓶芬芳的烈酒——哈佛女强人将如何在华为全球最大洋酒商推陈出新

文 环球企业家记者 侯佳

2014年的一天，帝亚吉欧大中华区新产品开发总监葛兰（ReginaGalang）出现在思南公馆一幢花园洋房内。思南路上的思南公馆是上海市中心唯一的成片花园洋房。51幢精致的洋楼隐秘在喧嚣的市区，葛兰所在的25号楼正是洋酒集团帝亚吉欧在2011年投资建造的威士忌文化圣地—尊邸。它是尊尼获加在苏格兰地区以外设立的第一个尊邸。如同大多数跨国企业的女高管那样，她俨然一副精明干练的女强人装扮，一身黑色的外套搭配紫色的长款套装。

唯一不同的是她微微凸起的腹部，此时的葛兰已经怀有身孕，不过她依然精神饱满，条理清晰地回答每一个问题。这已经是她第二次做妈妈，拍照时自然地流露出属于母亲的幸福笑容。

翻开葛兰的履历表，无论是学业还是工作，漂亮的成绩单塑造了一个成功女人的标准范本。她毕业于哈佛大学财务专业，随后加入全球最大洋酒公司帝亚吉欧，担任财务部门的工作，之后从美国来到中国，从自己熟悉的财务工作转换新的跑道，从事洋酒产品的创新开发。

深耕

葛兰六年前的中国第一站是落脚在西部城市成都，从帝亚吉欧旗下的水井坊财务工作开始，进入其从未染指的白酒市场。

作为一名外籍人士，尤其要了解水井坊这一白酒品牌，为其制定创新策略，对葛兰来说是非常困难的一件事。“在不懂中文的情况下，其花大量时间了解白酒行情，看很多白酒的资料。只要是做白酒行业的人，即使比她年轻很多，她都会向对方去了解白酒。”中国总部以及全球职能部门人力资源总监马辰对《环球企业家》说。

其后，葛兰又担任水井坊的供应链工作，之后才来到上海的创新部门。年仅38岁的她，已进入帝亚吉欧大中华区领导管理层。

从两年前开始，高端产品就成为帝亚吉欧的全球主要战略方向。这使得并非科班出身的葛兰压力非常大，加之任务时间紧迫，她面临严峻的考验。在马辰看来，葛兰是一位非常聪明的女性，一般来说，创新部门的员工大多是设计创意出身，或是工商管理专业的背景居多，“但是她从财务转过来的，从自己不熟悉的领域开始，接受这么大的挑战，学习能力非常强”。她必须保持充沛的精力，不断去研究中国的市场，了解本地消费者的消费习惯，因为她需要同时为不同的市场、不同的渠道开发很多款高端产品。为了保持旺盛的精力，她每天早上6点就起床了，每天坚持跑步健身一个小时，即便怀孕也保持同样的作 息。

在过去的7年里，帝亚吉欧业绩增长的很大一部分来自于创新。

其通过创新不仅找到了新的需求、新的饮用场合，甚至还开创出新的饮用群体，比如定位为女性酒的百利。在过去的5年，帝亚吉欧全球销售额的增长净增量当中50%来自于创新直接的贡献。2013财年，在全球范围内，创新产品对于帝亚吉欧销售额的贡献占到了11%，而大中华地区，新产品带来的销售额大约为1000万英镑。

从2012年开始，葛兰便主导了整个帝亚吉欧尊尼获加品牌的高端产品的创新研发。在思南公馆尊邸一楼见到的尊尼获加蓝牌生肖系列便是由她的团队完成的创新系列。虽然瓶内依旧是尊尼获加蓝牌的酒液，但其包装则是以十二生肖的形象重新演绎的一套新包装，主打礼品市场。这款生肖系列由英国曼彻斯特的知名设计工作室Love专为尊邸的客人定制。“奢侈品应用生肖系列的设计概念，已经越来越流行，很多品牌在春节推出生肖系列。所以我们非常及时地捕捉到礼品市场需求，推出了蓝牌生肖系列。”葛兰告诉《环球企业家》。

财务出身的葛兰对于数字十分敏感，一些关键数据总能信手拈来。她十分看好中国的奢侈品市场，“从今年到2015年，中国的奢侈品市场增长率大约在两位数，按照中位数来算，大约是15%这样的一个速率，而西欧的增速慢很多，大约只有5%左右。”正是看到中国市场对于奢侈品持续的热情，她认为大中华区的创新战略必须注重高端产品的开发，根据中国市场的需求来推出相应的产品。葛兰的团队在接下去要处理的重要项目当中，有八成与高端产品创新直接相关，这与全球其他20个市场的战略截然不同。

针对中国市场推出的高端洋酒系列除了在包装上要通过材质等营造高端印象，也需要融入中国文化的传统元素。除了尊尼获加蓝牌生肖系列以外，尊尼获加福禄寿以及尊尼获加蓝牌五路财神系列均是顺应当地文化的范例。

如何将这些中国文化的元素运用到产品里，葛兰自己的回答则是“灵感无处不在”。“她把自己搬来中国了，而不是说在美国看中国的研发。”帝亚吉欧传播经理黄芸对《环球企业家》说。在多个地域工作的经验令葛兰对中国市场有了自己更深刻的见解。

在一对一的销售过程当中，她总能清晰地捕捉到消费者的需求，从而酝酿出新的产品。在上海尊邸揭幕时，有一位客人向尊尼获加首席调配大师提出能否为他定制一款产品。这给了创新部门启发，从而推出了特别定制纪念版的产品。不过这项高端定制服务只在一年或两年内做一次，而且只针对少量客户限量发售，最多为12名顾客。

做一个有心人正是她成功的秘诀。马辰记得有一次自己与同事在茶水间聊天，虽然是用中文闲聊中国消费者的消费习惯，但当他们提到“天猫”时，葛兰经过茶水间，马上敏感地停了下来，想要加入谈话。这份敏锐让她不断收获在中国市场的创新成果，其中一份亮眼的成绩单就来自于天猫。2013年12月圣诞节前，葛兰的创新部门与帝亚吉欧旗下的力娇酒品牌百利合作推出了一款百利限量版产品—2014年金装纪念版。这款金色瓶身的百利只在中国销售，一经推出就广获好评，被天猫评为十大最值得购买的礼品之一，其销量也是该品类中最畅销的一款单品。“我们很自豪，这也反映了我们对市场敏锐的嗅觉。”葛兰说。她发现在中国金色受到热捧，比如苹果5S的“土豪金”就很受中国人的欢迎，而且在中国以外，全球香槟界在瓶身上运用金色也非常流行。基于这样的潮流，葛兰的团队为中国市场量身定制了金色款的百利。

除了在包装上不断翻新，带给消费者新鲜感，葛兰率领的创新团队还会从口味上进行创新。譬如尊尼获加尊酩这款产品便是口味上的突破，它的口感有些复杂，入口却异常顺滑，是首款选用甄萃三重单一麦芽的苏格兰威士忌。这是在2012年，为了纪念品牌第三代传人亚历山大·获加爵士，当今的首席调酒师从亚历山大爵士的调酒笔记中获取灵感调制出的一款威士忌。现在中国市场是尊酩的绝对主力市场。

创新

尊酩这款产品反映了帝亚吉欧创新部门的标准创新模式，即全球本地化的创新。创新团队虽然分布全球，但它需要满足各地区的本土化需求。“中国的奢侈品消费群体在不断壮大，我们需要大力发展这个部分。”葛兰说。在中国市场上，6000元一瓶酒的价位在以往是一个空白地带，所以在捕捉到这个市场机会后，她与团队快速进行了相关的创新。尊酩在上海首发之后，于2012年9月对亚太地区的其他14个市场销售，而它也即将登陆美国市场。“从上海首发到亚太地区再到欧美市场这样一个路线正反映了我们的创新理念，根据本地需求开展创新，得到本地市场认可后，再推向全球。”葛兰如此解释帝亚吉欧的创新模式。

口味的创新需要与多个实验室合作完成。帝亚吉欧在全球有四个酒体研究的实验室，分别在香港、澳大利亚、英国和美国。这使得葛兰需要长期飞到各地去完成一款酒的口味研发。她的工作就是要把消费者的洞察告诉科学家，根据消费者需求去开发一款产品。比如中国消费者喜欢蓝莓口味，如何去开发一款蓝莓口味的百利甜酒？用什么东西去体现蓝莓的味道，放到酒液里面会不会发生沉淀，是否会产生对人体不良的化学物质，都需要在实验室去测试。