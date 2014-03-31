《环球企业家》专稿：过度想象

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互联网基因缺失症正在终止钢铁业雄心勃勃的自救计划

文 环球企业家记者 高扬

谁是下一个马云？深陷泥潭的钢铁业似乎对此充满了期待。

官方的统计数据显示，在刚刚过去的2013年，有超过100家全新的钢铁电子商务交易平台相继成立，要知道这是以往钢铁电商数量的十倍。他们分别来自于钢铁的生产、仓储、贸易和代理等不同环节。工信部信息化推进司副司长董宝青指出，去年中国的电子商务交易额超过10万亿元，其中B2B（企业间）业务约8万亿元，远超大红大紫的B2C（商家对顾客）业务。他说：“钢铁出乎意料地成为B2B电商中发展最快的产业之一。”

贸易商表现得尤为热情。一位要求匿名的钢铁电商公司副总裁告诉《环球企业家》，钢铁交易往往数额巨大，这至少从账面上奠定了成就大公司的可能，“大家都想成为马云”。

但这股潮流看上去更像是一种被动选择。“2008年国内钢价的最大波幅为每吨2550元，2013年则为每吨690元。”中国物流与采购联合会钢铁物流专委会主任、西本新干线首席执行官虞钢告诉《环球企业家》，随着钢价波动幅度收窄，借助钢价波动获得暴利的时代已经一去不复返，这使得钢铁业传统的多级销售体系迅速衰落，也成为钢铁电子商务发展的重要驱动力。

一些骇人听闻的事件成为转折点。2月初，“钢贸大王”上海新日股权投资公司董事长肖家守旗下近10亿资产被查封冻结，他一度控制了华南多省的钢铁交易。随后，另一个钢贸巨鳄上海逸仙钢材现货交易市场经营管理有限公司董事长周华瑞遭多家银行诉讼，涉事案件多达22起。

事实上，自2008年后，通过盘根错节的金融借贷、担保与反担保，华南地区的钢贸行业获得了大量融资。此后钢价暴跌，大批钢贸商陷入巨亏，无力偿还到期的银行借款。沉寂许久的钢贸圈借贷黑洞逐渐显露。雪上加霜的是，钢铁业始终无法解决产能过剩的老话题。

为了摆脱钢铁贸易的魔咒，很多人将希望寄托在电子商务上。金银岛网络科技股份有限公司钢铁行业首席分析师徐勇波告诉《环球企业家》，从理论上说，电商平台可以建立数据化仓库掌握物权，避免仓单重复质押或空单质押的情况发生。另外，通过第三方电子商务平台对产品交易过程中产品物流的动态监管以及企业交易账号的监管，实现对于贷款风险的控制，电商平台可以与银行进行深入合作为交易企业提供贷款。

但徐勇波估算，目前通过电子商务销售的钢材，“一成比例都占不到”。西本新干线首席分析师刘秋平告诉《环球企业家》：“理想很美好，现实却很残酷。”他表示，钢厂和大贸易商都在做钢铁电子商务，但成效都不明显。

中国最大的钢铁集团宝钢是最早关注到电子商务的钢铁公司。2000年8月，国内钢铁行业首家电子商务公司宝钢东方钢铁电子商务有限公司成立。但目前通过电商渠道销售的产品，甚至不到宝钢总产量的10%。宝钢集团董事长徐乐江对此表现得相当失望。他说，宝钢在电子商务方面，实际上已经做了十几年了，但并没有做出太多东西，“多是数据传递”。

徐勇波认为，钢企在触网初期大多是将不易销售的非标准资源放在网上交易，其宽度、长度往往不符，品质难以保证。“所以就放到网上进行尝试，优质的标准产品往往不愁销路”。但这样的做法无疑违背了电子商务赖以生存的信用法则。因此，能否获取真实有效的产品信息，是钢铁电商的第一道门槛。

交易服务能力则是最终的试金石。董宝青认为，钢铁电商平台已经从最开始的信息资讯服务，发展到目前的全程交易在线服务以及供应链金融服务和一系列衍生服务，今后要发展O2O（指将线下的商务机会与互联网结合）模式，实现钢铁交易线上线下的融合。他表示，只有那些拥有资金实力、能够提供通畅物流的钢铁电商才能脱颖而出。

“现在首要问题是解决钢铁物流，这是前提和关键。”虞钢指出，流通成本几乎占据了钢铁产品交割价格的一半，这意味着机会，同时也是挑战。钢铁电子商务平台的出现，关键点在于整合全国或者区域内的钢铁物流园区，如何从分散的点聚合成在一个虚拟平台上形成相互连接的网络。他说：“目前尚无有这样能力的平台出现。”

资金的安全也值得关注。通过钢铁电商拿到的订单，如果无法给予一个担保或者信誉保证，对于商家在线交易而言是没有保障的。目前仅宝钢获得了国内工业领域的首个第三方支付牌照“东方付通”，所以在宝钢宣布要做钢铁平台的时候会被认为是钢铁版亚马逊也是其中一个原因。徐勇波说：“在线交易在国家目前的规定下，支付牌照的获取相当重要。这点从京东、支付宝、财付通等在此前的争夺就知道了。”