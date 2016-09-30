焦点：全球股权融资交易第三季度升温 但同比仍降30%--路透数据

一周焦点：欧洲央行料将按兵不动 特朗普正式入主美国白宫
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
路透伦敦9月30日 - 汤森路透周五的数据显示，第三季度全球股权融资规模上升，但未能弥补2016年上半年大幅放缓的影响，上半年股市动荡削弱了公司的上市意愿。
年内至今的全球股权融资规模下降30%至4,635亿美元。银行业人士称，准备中的交易数量不少，或可改善未来两个季度情况，但股权融资不大可能达到去年见到的水平。
汤森路透股权资本市场(ECM)数据显示，今年前三个季度，首次公开发行(IPO)融资规模下降逾三分之一，至792亿美元，是2009年以来同期最迟滞的状况。
银行业人士称，今年稍早因市场动荡而不能做的交易，在过去几个月又看到了机会，结果导致第三季度反而忙了起来。
伦敦摩根大通欧洲、中东及非洲地区(EMEA)ECM负责人Achintya Mangla表示，投资者对英国脱欧的决定、美国联邦储备委员会(FED)的决策前景以及整个欧洲的稳定形势愈发有把握。
“虽然不是牛市，但这是一个具有建设性的市场，存在大量流动性，投资者渴望以合适的价格在合适的证券题材投入资金，”他称。
“这不是一个理所当然的市场。市场可能随时重现震荡，投资者将关注股权融资案的表现。”
全球市场有望取得五个季度以来最大的环比涨幅；相比之下，今年前三个月全球股市是下跌的。
对于全球第二大经济体--中国的经济放缓、以及1月油价跌至每桶27美元的担忧，导致市场在第一季剧烈震荡，投资者的情绪也在平静和恐慌间摇摆不定。
6月英国公投脱欧加剧了市场波动，吓跑了一些想涉足股权融资市场的企业。
银行家称，那时有一些上市案被推迟到8月和9月。
专业服务公司安永(EY)预计，今年剩余时间和2017年初将有健康的潜在交易量，政治稳定性改善和更加明朗的英国退欧谈判是IPO活动回升的关键。
**不温不火的IPO交易**
第三季的最后几天，中国邮储银行(1658.HK)在香港进行了规模74亿美元的IPO交易，但上市首日表现平平，因为围绕银行业健康状况的担忧抑制散户需求。
此次IPO是两年以来规模最大的一次，帮助中国当季IPO总规模增加逾五倍。
上周对Nets(NETS.CO)股票的认购需求超出预期，但该股周四收盘较IPO发行价下跌5%。Nets是丹麦使用量最大借记卡的发行商。
Nets的估值为45亿美元，较Advent International、贝恩资本(Bain Capital)和养老金ATP在两年前收购该公司时支付的价格增加近一倍。
银行人士表示，即将有大量股权融资交易出现，但没有哪银行可能有2014-15年的业务量，当时大量私募股权基金退出，使股权资本市场的银行人士应接不暇。
考虑到美国11月将举行总统大选，意大利将在12月就宪法改革举行公投，加上英国明年初料将正式启动退出欧盟的程序，市场仍有可能会出现波动。
但瑞银集团(UBS)的欧洲、中东及非洲股权辛迪加负责人Gareth McCartney说，随着一些对地缘政治和市场稳定至关重要的问题即将得到解决，宏观经济事件方面已变得更加明朗。(完)
(编译 王颖/王琛/汪红英；审校 高琦/李婷仪/李春喜)
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
“我仍然深信...从我在24个定期联系的参与国所见到的决心及积极程度，这个历史性重大决定将会获得完全落实，”巴尔金都在阿布扎比接受路透专访时称。
路透华盛顿1月13日 - 美国12月零售销售增长，因汽车和家具需求旺盛，进一步证明，第四季最后一个月美国经济动能强劲，今年有望以更快的步伐增长。