焦点：全球股权融资交易第三季度升温 但同比仍降30%--路透数据

路透伦敦9月30日 - 汤森路透周五的数据显示，第三季度全球股权融资规模上升，但未能弥补2016年上半年大幅放缓的影响，上半年股市动荡削弱了公司的上市意愿。

年内至今的全球股权融资规模下降30%至4,635亿美元。银行业人士称，准备中的交易数量不少，或可改善未来两个季度情况，但股权融资不大可能达到去年见到的水平。

汤森路透股权资本市场(ECM)数据显示，今年前三个季度，首次公开发行(IPO)融资规模下降逾三分之一，至792亿美元，是2009年以来同期最迟滞的状况。

银行业人士称，今年稍早因市场动荡而不能做的交易，在过去几个月又看到了机会，结果导致第三季度反而忙了起来。

伦敦摩根大通欧洲、中东及非洲地区(EMEA)ECM负责人Achintya Mangla表示，投资者对英国脱欧的决定、美国联邦储备委员会(FED)的决策前景以及整个欧洲的稳定形势愈发有把握。

“虽然不是牛市，但这是一个具有建设性的市场，存在大量流动性，投资者渴望以合适的价格在合适的证券题材投入资金，”他称。

“这不是一个理所当然的市场。市场可能随时重现震荡，投资者将关注股权融资案的表现。”

全球市场有望取得五个季度以来最大的环比涨幅；相比之下，今年前三个月全球股市是下跌的。

对于全球第二大经济体--中国的经济放缓、以及1月油价跌至每桶27美元的担忧，导致市场在第一季剧烈震荡，投资者的情绪也在平静和恐慌间摇摆不定。

6月英国公投脱欧加剧了市场波动，吓跑了一些想涉足股权融资市场的企业。

银行家称，那时有一些上市案被推迟到8月和9月。

专业服务公司安永(EY)预计，今年剩余时间和2017年初将有健康的潜在交易量，政治稳定性改善和更加明朗的英国退欧谈判是IPO活动回升的关键。

**不温不火的IPO交易**

第三季的最后几天，中国邮储银行(1658.HK)在香港进行了规模74亿美元的IPO交易，但上市首日表现平平，因为围绕银行业健康状况的担忧抑制散户需求。

此次IPO是两年以来规模最大的一次，帮助中国当季IPO总规模增加逾五倍。

上周对Nets(NETS.CO)股票的认购需求超出预期，但该股周四收盘较IPO发行价下跌5%。Nets是丹麦使用量最大借记卡的发行商。

Nets的估值为45亿美元，较Advent International、贝恩资本(Bain Capital)和养老金ATP在两年前收购该公司时支付的价格增加近一倍。

银行人士表示，即将有大量股权融资交易出现，但没有哪银行可能有2014-15年的业务量，当时大量私募股权基金退出，使股权资本市场的银行人士应接不暇。

考虑到美国11月将举行总统大选，意大利将在12月就宪法改革举行公投，加上英国明年初料将正式启动退出欧盟的程序，市场仍有可能会出现波动。

但瑞银集团(UBS)的欧洲、中东及非洲股权辛迪加负责人Gareth McCartney说，随着一些对地缘政治和市场稳定至关重要的问题即将得到解决，宏观经济事件方面已变得更加明朗。(完)