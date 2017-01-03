全球ETF基金2016年资金流入规模创纪录--贝莱德

路透纽约1月3日 - 贝莱德(Blackrock)(BLK.N)周二表示，2016年投资人向交易所上市基金(ETF)投入了3,750亿美元，刷新纪录，因投资人寻求削减成本。

这一资金投入总额是初步数据，2015年为3,480亿美元，其中包括美国创纪录的2,860亿美元。美国是这些基金的最大市场。

ETF是散户投资者和机构交易的一篮子股票或其他资产。贝莱德、Vanguard和嘉信理财(SCHW.N)等基金公司都推出了指数ETF，试图跟踪而非打击市场。他们已将对部分基金的年度管理费用下调至每1万美元仅3美元。这三家公司去年均宣布下调价格。

管理费用下调，加之其他成本节约和便利条件，帮助体量超过3万亿美元的ETF业务从其他金融产品手中抢夺资产，其中包括主动管理型基金，这些基金试图打击市场，但可能无法达到目的。

根据汤森路透理柏截至11月的数据，美国主动股票型基金2016年撤出创纪录的2,880亿美元。

ETF发行者亦能够以智慧型投资策略(smart beta)产品吸引投资者，这类产品通常试图跑赢市场，但做法是基于一套投资指导规定，而非做这些投资指令的投资组合经理人。对投资者而言，这类产品可能要比传统指数型基金来得昂贵；同时主动性有所减弱。

“以这样缓慢的开局刷新资金流入纪录，这是非常明显的逆转，”瑞银(UBSG.S)研究员David Perlman表示。

2016年市场开局形势不佳，因此前美联储升息且油价受挫。股市设法从2月低位反弹，但包括美国总统大选和英国公投退欧等事件都让投资者胆颤心惊。

资金流向被视为可以避险的固定收益市场，贝莱德最初的数据显示，债券型ETF在2016年吸引了创纪录的1,150亿美元。

位于纽约的贝莱德，拥有1.3万亿美元的全球ETF资产，是这类基金的最大供应商，也是全球最大的资产管理公司。该公司表示旗下iShares ETF品牌在2016年吸引了1,400亿美元的资金。(完)