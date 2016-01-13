2016年全球油气业勘探及生产支出料下滑15%--巴克莱

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透1月13日 - 巴克莱指出，若原油价格在每桶45-50美元区间交投，全球油气企业计划将勘探及生产(E&P)支出削减约15%，但若油价跌至40美元，则削减幅度可能朝20%靠拢。
原油期货价格周三上扬，为八天来首见，布兰特原油LCOc1上涨0.2美元，至每桶31.06美元，美国原油CLc1上涨0.27美元，至每桶30.71美元。
根据巴克莱对225家全球油气企业的调查，2016年北美地区的E&P支出将减少27%；调查当时布兰特原油约在50美元，美国原油则在45美元。
巴克莱在年度全球E&P支出展望报告中指出，如果主力原油期约价格维持在34-35美元左右，北美上游E&P支出可能大减40-50%。
巴克莱表示，2016年国际E&P支出可能下滑11%，中东仍是唯一亮点，料将成长6%。
巴克莱指出，在这项已有31年历史的调查中，这是第八次全球E&P支出料将下滑，同时也是自1986/1987年以来，第一次连续两年下滑。(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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