2016年全球油气业勘探及生产支出料下滑15%--巴克莱

路透1月13日 - 巴克莱指出，若原油价格在每桶45-50美元区间交投，全球油气企业计划将勘探及生产(E&P)支出削减约15%，但若油价跌至40美元，则削减幅度可能朝20%靠拢。

原油期货价格周三上扬，为八天来首见，布兰特原油LCOc1上涨0.2美元，至每桶31.06美元，美国原油CLc1上涨0.27美元，至每桶30.71美元。

根据巴克莱对225家全球油气企业的调查，2016年北美地区的E&P支出将减少27%；调查当时布兰特原油约在50美元，美国原油则在45美元。

巴克莱在年度全球E&P支出展望报告中指出，如果主力原油期约价格维持在34-35美元左右，北美上游E&P支出可能大减40-50%。

巴克莱表示，2016年国际E&P支出可能下滑11%，中东仍是唯一亮点，料将成长6%。

巴克莱指出，在这项已有31年历史的调查中，这是第八次全球E&P支出料将下滑，同时也是自1986/1987年以来，第一次连续两年下滑。(完)