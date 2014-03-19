全球2月服务业活动大多增强 但美国放缓

路透纽约3月5日 - 上月全球服务业活动大多增强，德国最为突出。不过，严冬抑制了美国服务业成长。

全球服务业扩张与制造业形势形成对比。最近数据显示，美国制造业反弹，但欧洲和亚洲各地却减弱。

据美国供应管理协会(ISM)，美国服务业成长速度降至2010年2月以来最低。

不过总体数据进一步显示，全球经济正在缓慢复苏，尽管各地区及各领域的表现有强有弱。

欧元区非制造业2月增长速度为逾两年半来最快，主要由德国推动。中国服务业活动脱离1月触及的两年半低点，尽管制造业活动放缓。

“今年整体前景显得不错，我们现在预测增长将略微强于去年，”Capital Economics的资深全球分析师AndrewKenningham表示。

德国综合PMI升至33个月高位；但法国则继续下降，更加低于荣衰分界线。意大利与西班牙均录得强劲成长。

欧元区综合PMI从初值52.7上修至53.3，连续第八个月高于50。一般认为这是反映经济状况的良好指标。

金融数据公司Markit表示，这项调查显示本季度欧元区经济成长率有望达到0.4-0.5%，高于上月路透调查所预期的0.3%。这将是三年来的最快增速。

美国ISM服务业指数连续第50个月处于扩张区间，但就业分项指数自2011年12月以来首次呈现萎缩。Markit的服务业PMI终值好于初值。这两项数据均把活动疲弱归咎于严寒天气的影响，而且基本面恶化。

图表：

-欧洲服务业PMI比较：link.reuters.com/keq22v

-欧元区经济活动: link.reuters.com/cuh64s

-法国GDP增长与企业调查: link.reuters.com/xax37v

-中国经济/贸易: link.reuters.com/fut96s

-中国GDP，出口: link.reuters.com/zeq95s

-中国贸易, 进口/出口: link.reuters.com/ked55s

(整理 张涛；审校 许娜)

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