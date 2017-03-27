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财经视点 | 2017年 3月 27日 星期一 17:25 BJT

汇丰调整对美联储宽松立场评估 改预测今年将再升息两次

路透伦敦3月27日 - 汇丰经济学家周一调整对美国利率前景评估，目前预期今年美国联邦储备委员会(美联储/FED)将再升息两次，而非先前预估的一次。

经此调整，汇丰的预期与市场主流看法更趋一致，但汇丰仍属于较宽松看法的一方，汇丰认为美国政策利率至少在明年年底之前不会高于1.625%。

“鉴于美联储联邦公开市场委员会(FOMC)成员们看法的转变，我们转为预测今年还将有两次升息，分别在6月和9月，”他们在周一的报告中写道。

汇丰的分析师们认为，美联储明年第一季将再次升息，这和此前的预估一致，然后按兵不动，评估政策收紧后对经济产生的影响。

本月稍早美联储将联邦基金利率上调25个基点至0.875%，为0.75-1.00%目标区间的中间点。这是美联储自2006年以来的第三次升息。(完)

(编译 蔡美珍/李春喜 审校 王洋)

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