汇丰调整对美联储宽松立场评估 改预测今年将再升息两次

美国出售战略石油储备对于OPEC来说影响不大--高盛
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。
路透伦敦3月27日 - 汇丰经济学家周一调整对美国利率前景评估，目前预期今年美国联邦储备委员会(美联储/FED)将再升息两次，而非先前预估的一次。
经此调整，汇丰的预期与市场主流看法更趋一致，但汇丰仍属于较宽松看法的一方，汇丰认为美国政策利率至少在明年年底之前不会高于1.625%。
“鉴于美联储联邦公开市场委员会(FOMC)成员们看法的转变，我们转为预测今年还将有两次升息，分别在6月和9月，”他们在周一的报告中写道。
汇丰的分析师们认为，美联储明年第一季将再次升息，这和此前的预估一致，然后按兵不动，评估政策收紧后对经济产生的影响。
本月稍早美联储将联邦基金利率上调25个基点至0.875%，为0.75-1.00%目标区间的中间点。这是美联储自2006年以来的第三次升息。(完)
(编译 蔡美珍/李春喜 审校 王洋)
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。
由于美国政治局势不稳定严重拖累了人气，美元兑一篮子货币接近六个月低点。市场对特朗普推进促增长政策能力心怀不安加剧了美元的下跌风险。经济数据疲软也带来不利影响，这不禁让人担心美联储鹰派是否会受到影响。
美国小天后Ariana Grande在英国曼彻斯特体育馆举行演唱会期间，一名自杀式袭击者引爆炸弹装置，导致数十人伤亡，「伊斯兰国」（ISIS）承认责任，扬言发动更多袭击。今次是2005年伦敦连环爆炸以来，英国最严重的恐袭，美国、日本和新加坡等均表示会加强大型表演和体育盛事的保安，香港亚洲国际博览馆亦称，倘若Ariana Grande如期9月来港演唱，会采取更严密的监察措施，确保安全。近年欧美恐袭接二连三，部分港人也许抱着隔岸观火心态，然而近年激进分子趋易避难，专挑人群聚集的「软目标」（soft targets）施袭，公众不应大安旨意掉以轻心。如何冷静面对防不胜防的恐袭新常态，是国际社会一大考验。