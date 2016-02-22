全球12大投行2015年FICC收入同比下降9%--调查

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透伦敦2月22日 - 周一公布的调查显示，全球12大投资银行2015年来自固定收益、外汇和大宗商品(FICC)交易的收入较上年下降9%，主要受监管规定调整及紧缩因素影响。
继全球爆发金融危机八年后，银行业者仍在力求调整，以符合增加资本和流动性的改革要求；而诉讼成本和市场波动，也迫使银行进行重组、裁员并退出部分业务。
在这种趋势之下，银行业盈利最为丰厚的FICC业务不断缩减。
根据行业分析公司Coalition的调查，上述12大投行去年FICC交易收入为699亿美元，低于五年前的1,091亿美元。该调查以上述投行公开披露的信息和独立研究为分析基础。
Coalition所追踪的投行包括：美银美林<BAC,N>、巴克莱(BARC.L)、法国巴黎银行(BNPP.PA)、花旗集团(C.N)、瑞士信贷CSGN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、汇丰(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)、摩根士丹利(MS.N)、法国兴业银行(SOGN.PA)和瑞银UBSG.VX。
数据显示，2015年下半年的交易表现欠佳，且客户活动低迷，导致全球主要银行的投行部门整体营收同比下降3%，至1,602亿美元。
**大宗商品业务减缓**
大宗商品方面，营收下降18%，主因金属和投资者产品业务减缓，且反映了电气市场营业额继去年激增后恢复至更正常的水平。
包括股票和股票衍生品等在内的银行业者股票业务是亮点，营收同比增长10%至498亿美元。
此外，投资银行部门营收下降5%至405亿美元，股票和债券资本市场活动下降抵消了并购活动增加的提振效应。
大型银行员工人数较上年同期下降2%。FICC业务员工人数减少了4%。
Coalition称，股东权益报酬率(ROE)从9.3%略微降至9.2%，因资本要求提高且业绩表现逊色。(完)
(编译 孙国玉/李爽 审校 龚芳/许娜)
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