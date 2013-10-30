全球融资环境收紧或拖累亚洲新兴经济体--IMF

路透东京10月30日 -国际货币基金组织(IMF)亚太部主管辛格周三表示，亚洲新兴经济体的成长可能因外部融资环境收紧而受到拖累，不过本币贬值以及内部需求强劲，或可部分抵消这一不利影响。

“全球融资环境的紧缩快于预期，可能严重影响亚洲，那些基本面较为疲弱且对外曝险更高的经济体可能受到更大冲击，”辛格在东京举行的地区经济展望圆桌会议上说。

辛格称，印度和印尼等国仰赖外资流入，而且通胀压力已经很大，他们可能需要进一步收紧货币政策。

“印度需要采取必要举措来压低通胀率，”印度央行周二决定收紧货币政策后辛格表示。

“不仅要依靠货币政策，”他说。“采取供应举措也很重要...政府正试着在这两方面采取行动。”

说到日本时，他表示日本政府决定明年4月将消费税从5%调高至8%，是正确的一步，接下来一定要实施第二阶段计划，于2015年底调高消费税至10%。

对于如何达成在2020年前削减公共债务与GDP之比的目标，“下一步是，政府应该要提出更明确的财政计划，”他表示。

在本月发布的最新预测中，IMF预期新兴亚洲地区今年的经济成长率为6.3%，明年为6.5%，双双低于4月时的预估。(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

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