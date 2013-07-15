各国自行其事 全球金融基准改革或步履维艰

* 全球监管机构将于下周公布最终指南

* 新加坡和香港已在推进各自的改革

* 美国和英国在Libor的前途问题上分在分歧

* 庞大的外汇市场难以监管

路透伦敦7月15日 - 旨在打击金融基准操纵行为的整体蓝图定于下周稍晚公布。但是，如果个别国家坚持自己的制度，这项计划将面临失败。

预计监管机构将发布改善各项基准透明度与监管的最终指南，这些基准覆盖从利率到原油和黄金的一切金融领域。

但总部在马德里的国际证监会组织(IOSCO)无权推行其建议。香港和新加坡已经在推进自己的计划，这预示全球金融基准的改革将各自为政。

“缺乏拥有足够职权的全球性监管组织，不能要求各国改变对相关原则的执行方式。而这些原则本来就需要加以解释，”英国监管智库JWG的Tom White表示。

他说，这可能导致不同的监管机构采取不同的做法，从而在监管体系中留下可能被人利用的漏洞。

去年曝出的伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操纵案，损害了人们对于金融业基准的信任。欧洲当局也在调查原油市场的价格操纵行为，英国在调查交易商左右外汇市场指标汇率的指控。

尽管影响着数万亿美元的合约，但许多基准未受到监管，而且是由可能从中获利的人来确定。

为了最大程度降低受到操纵的风险，IOSCO在4月表示，希望在可能的情况下以实际交易作为基准的基础，而不是仅凭估计。IOSCO还寻求加强对检举者的保护，制订行为准则约束提交确定基准所需数字的个人，加强监督编制与管理指标的机构。

IOSCO的最终报告将被金融稳定委员(FSB)会采用，用于监督银行间市场的基准改革。该委员会是影响力很大的一个监管机构，由英国央行总裁卡尼领导工。

但FSB在明年以前不会作出汇报，而到了那个时候恐怕就太晚了，各国已经自行推进的改革木已成舟，难以更改。

**亚洲和欧洲改革进度**

若按IOSCO的期望依市场实际交易，而不是估算来计算基准，在流动性欠佳的市场会困难重重。

自美国投资银行雷曼兄弟2008年9月垮台后，银行间市场的交易枯竭；银行业者更愿靠存款或各国央行提供的便宜贷款来支应其自身放贷。

况且，在收集编纂基准所需的资料时，监管者若把银行和交易机构排除在外，有可能损害基准本身。

在有关当局调查新加坡是否有利率操纵问题后，该国一度蓬勃兴盛的利率和新兴市场外汇交易服务部门的交易量萎缩；路透访问的经纪商和分析师表示，交易量在短期内难恢复。

在发现有逾百名交易员涉嫌参与利率操纵后，新加坡已明令操纵基准利率为触犯刑法的行为，并将对设定新加坡银行间拆放款利率(Sibor)等重要基准加以规范。

新加坡将停用六种基准利率，而剩下五种基准利率中，有四种将根据汇市的实际交易数据。Sibor将继续按银行提交的估算来设定。

香港方面，香港金管局已将拆息定价机制的管理职能交予财资市场公会管理，并将逐步淘汰市场需求较小的拆息品种定价。

日本全国银行协会则表示，将加强对银行间拆借利率设定的监管力度。

欧洲的监管机构正在考虑更为激进的方法。

英国方面，纽约-泛欧交易所集团已宣布，将从英国银行业者协会(BBA)接手伦敦银行间拆放款利率(Libor)的管理。

英国监管机构希望纽约-泛欧交易所研究让Libor更贴近实际交易市况的方法。

英国监管者已建议采用一套并行系统--一方面系统根据银行估算确定基准，以支持现有合约，另一方面根据实际交易计算基准，用于新合约。但美国希望完全弃用估算的方式，因此或许会坚持在美国采用基于交易的基准利率。

汤森路透(TRI.TO)自2005年以来，一直代表英国银行业者协会计算和公布Libor数值。

欧洲当局也正研议是否让提交银行间利率数据成为强制性的，因包括花旗(C.N)、瑞银(UBS) UBSN.VX和荷兰合作银行(Rabobank)RABO.UL在内愈来愈多的国际化银行已退出欧元银行间拆放款利率(Euribor)的计算。

熟悉计划的人士表示，Euribor也可能逐步被淘汰，而改由结合实际交易价格和估算的“混合”利率替代，以确保市场交易量偏低时，利率仍可作为有效的衡量基准。

**外汇市场**

即便用交易价格来作为基准的基础，投资人可能仍会谨慎以对。

在现汇市场，有人指控银行业利用其先一步得知客户交易单讯息的优势来试图操纵WM/Reuters基准汇率，英国当局已对此展开调查。WM/Reuters基准汇率是投资人及企业用来估计其持仓价值的工具之一。

交易员表示由于汇市规模庞大，想要规范也会很难。

“这个市场如此之大，有各式各样的参与者，从亚洲国家央行到大型对冲基金都有，你很难要求任何人坚守某种规范。你可以有一套行为准则，但市场仍会(为了更好的价格)而去追逐流动性，”伦敦一家对冲基金的外汇交易主管说。

有些投资人老早就怀疑他们在外汇市场遭到银行业者的不公平对待。

为了避免这种情况，资产管理公司Russell Investments在10年前就成立了自己的外汇平台。

“全世界没有其他市场会有这么多交易在执行前几个小时就被外界所知悉。我们在进行股票交易时，会想方设法不让人知道我们真正的交易规模--我们会把它拆散并利用100个不同的管道，藉此来掩饰我们的交易规模，”悉尼Russell Investments执行服务主管Daniel Birch说。

“如果你是紧盯伦敦下午四点钟汇率的外汇交易员，而在八、九个小时之前你已经接到来自澳洲、新西兰、日本或香港的交易单，那么外汇交易员操纵基准的动机可能就会很强。”(完)

(编译 张涛/张若琪/李婷仪 审校 郑茵)

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