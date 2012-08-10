全球金融危机已满五年 主要央行推陈出新尚无技穷之虞

* 央行积极创新,因常规政策达到极限

* 信贷宽松成为货币当局的一个选项

* 美联储观望英国央行融资计划

撰稿 全球经济主编魏伦 编译 肖群英/梁睿雪/兰秀娟/艾茂林

路透伦敦8月9日电---全球金融危机进入第五年,主要央行仍在持续拓展货币政策的极限,但种种迹象也不断证明央行重振成长的力量有其限度.

英国央行向银行业提供低成本贷款,协助银行发放新贷款,以及丹麦央行采取存款利率为负值的做法,就是央行仍有很多弹药可用的最新例证.

常规的货币政策或许受到限制,因主要经济体的利率已处於近零水平,但央行仍有许多非传统工具可用,而且如果成长前景持续恶化,未来几个月央行愈来愈可能加以动用.

可能的组合拳包括:央行不仅购买公债,也买入民间部门的资产;对银行存放在央行的资金收取费用,以刺激银行业者转而将资金贷出.

主要央行都在努力寻找工具,因为尽管央行大砍利率并买进大量债券,但显然仍未能提振全球经济摆脱债务和银行问题的拖累.

咨询公司Capital Economics分析师Andrew Kenningham表示,大规模购买资产的效果没有一些人预期中好,他对此并不感到意外.

"货币政策效果能有多好是个问题,就是这样.同样令人怀疑的是,若是情况没有变得更糟,货币政策制定当局是否会做得够多,但到那时候,可能就变成是设法阻止恶化,而不是促进经济更强力复苏了,"他说.

**英国央行总裁淡定**

对於外界认为央行仍然过於畏首畏尾的说法,英国央行总裁金恩强烈反驳.

"这是一段罕见的货币宽松时期,规模前所未见,各央行仍在全力以赴,"金恩周三在央行公布最新通胀报告的新闻发布会上表示.

但是,英国央行预计,英国经济产出在2014年前都不会回到危机前水平.面对央行3,750亿英镑(5,860亿美元)公债购买计划失败的质疑,金恩必须提出辩解.

金恩被问到,现在应该试试比"量化宽松"更激进的措施吧?何不直接为政府赤字融资?何不把英国央行已经买的国债打销,好创造更多减税空间?何不绕过银行,将新印钞票发放给公众--也就是已故美国货币经济学家弗里德曼(Milton Friedman)有名的"直升机撒钱"方案?

金恩反对让未经由选举产生的央行官员,跨入政府财政政策领域."你会第一个站出来批评我们采取这种骇人作法,"他向提问的人表示.

Kenningham称,令他感到失望的是,争议较少的选项并没有纳入考量."似乎完全没有认真讨论过祭出更温和举措的选项,例如,维持几年将通胀率目标提高到4%."

不过,全球主要央行也不太可能毫无作为.

**做些什麽**

欧洲央行(ECB)方面,总裁德拉吉承诺将"尽其所能",透露将重启债券购买计划,因为受困欧元区成员国的主权债券收益率(殖利率)处於高位,而这正在破坏货币政策的传导.

此外,高盛预计,欧洲央行将允许欧元区17个成员国的央行购买无担保的公司债和银行债,以缓解财务状况.

外界亦不断有臆测,欧洲央行可能仿效丹麦做法,进一步下调目前已经为零的存款利率,尽管德拉吉曾表示这会进入未知领域.

"我们认为,为了因应经济前景恶化,有关负利率对银行和货币市场基金造成负面影响的疑虑,不会成为进一步降息的阻碍,"荷兰银行的分析师Nick Kounis和Ruben van Leeuwen在报告中表示.

在美国方面,联邦储备委员会(美联储)主席伯南克对英国央行"融资换贷款(Funding for Lending)"的新计划深感兴趣,这项计划是央行向银行提供低息贷款,条件是这些银行把资金借贷出去.

分析师亦预计,若经济再度恶化,美联储将推出第三轮量化宽松(QE3).

美联储在第二轮资产购买行动中,买入了6,000亿美元证券,但法国巴黎银行认为,QE3不设上限的机率为25%.美联储的作法可能改成,将持续扩大资产负债表,直到经济重新站稳脚跟.

"如果美联储决定冒险跨入无定额QE的未知领域,我们认为累计规模必须要远远高於6,000亿美元,才能让联储达成希望的目标,"分析师Julia Coronado和Jeremy Lawson在报告中称.

五年前的今天,正是法国巴黎银行宣布次优抵押贷款投资遭遇巨亏,标志着金融危机的爆发.

其他主要央行方面,分析师预计英国央行将於11月启动其第三轮QE,瑞士央行则将以限定瑞郎/欧元汇价的方式来避开通缩风险.

而2000年代初期率先尝试QE、取得有限成效的日本,正在讨论央行购买国外公债的政治和法律层面问题,这是为了减轻金融压力及对抗通缩的变相干预汇市.

除了弗里德曼的"直升机撒钱"方案之外,还有更多花样翻新的刺激政策选项.

就像英国央行总裁金恩所说的,他自己和其他决策官员都已经把货币经济的理论和实践研究到滚瓜烂熟了.

"这些东西大家都很熟悉.但如何设法脱离现况并没有因此比较容易,"金恩叹道.(完)

--译文审校 石冠兰/蔡美珍

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