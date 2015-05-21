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国际财经 | 2015年 5月 21日 星期四 10:13 BJT

全球前10大投行第一季大宗商品业务营收骤降28%--报告

路透伦敦5月20日 - 一家咨询公司周三称，全球最大10家投资银行第一季度大宗商品业务营收大幅下降28%，因电力和天然气交易活动继去年飙升后恢复至正常水平。

位于伦敦的金融行业分析公司Coalition称，今年前三个月，主要投行从交易大宗商品、向投资者出售衍生产品以及该领域其他交易活动中获得的营收降至16亿美元。

“营收下降是因为今年前三个月没有电力和天然气行业一次性收益。不过，石油交易营收增加部分抵消了这一影响，”Coalition说。

去年北美冬季非常寒冷，导致电力和天然气价格波动，并提振了相关交易活动，而今年由于油价在大跌后收复部分失地，石油交易有所增加。

金融市场波动性上升通常会增加交易机会。

去年全年，银行业者大宗商品业务营收增长9%至49亿美元，逆转之前三年的下降势头，因随着油价下跌，能源市场活动增加。

尽管主要银行大宗商品业务营收去年反弹，但只是刚超过2008年商品荣景高峰期141亿美元营收的三分之一。

一些投资者最近几年避开大宗商品交易，转战其他资产，因商品交易业绩欠佳，且该行业受到经济事件的冲击。

汤森路透/Core Commodity CRB指数.TRJCRB去年跌18%，2015年迄今跌1.7%。

银行业者去年继续撤出大宗商品交易，部分原因在于，全球金融危机后，监管更加严格，且资本要求提高。

对大宗商品业务作出调整的银行包括：美银美林(BAC.N)、巴克莱(BARC.L)、法国巴黎银行(BNPP.PA)、花旗(C.N)、瑞士信贷CSGN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)、摩根士丹利(MS.N)、瑞银UBSG.VX。(完)

(编译 汪红英/李爽 审校 杜明霞)

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