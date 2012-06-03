焦点：全球主要央行或暂时按兵不动

路透伦敦5月31日电---欧元区危机的加深以及全球增长前景的不确定,让人更加期待主要经济体央行的政策回应,不过,这些央行也有可能在未来一周力抗要求其采取行动的压力.

欧洲央行,英国央行和澳洲央行都将开会,与此同时欧元区服务业数据,德国和美国的制造业及贸易收支数据也将公布.

市场的关注焦点在於周三欧洲央行会议,5月投资者大举抛售欧洲二线国家公债,并急切买入美国和德国公债以求避险,这些是否会促使欧洲央行采取行动?

怀疑政策出现重大转变的理由之一是,尽管美国10年期公债触及逾200年以来纪录低点,投资者即便贴钱也要持有德国公债,但总体来看市场也许并不支持这样的政策转向.

"所有资产类别面对的压力似乎还不足以促使政策制定者作出反应."Standard Life Investments全球投资分析师Richard Batty说.

"我们似乎只是看到投资者对AAA级债券和美元的追捧,但好像并没有出现股市动荡或大幅下挫,或者是其它方面的金融系统压力,譬如说融资市场."

在欧洲,用於衡量银行业体系健康程度的指标--三个月期伦敦银行间拆放款(LIBOR)与隔夜拆借利差在5月一直持稳--主要因为欧洲央行在12月和2月向银行体系注入了逾1万亿欧元的低成本资金.

虽然股市在5月表现糟糕,意大利和西班牙市场尤甚,但受到广泛关注的美股道琼工业指数.DJI和标普500指数.SPX今年以来仍为上涨.

不过,这股涨势在周五面临威胁,当日公布的5月美国就业数据令人失望,引发沉重沽盘,摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股指.MIWD00000PUS又回到了年初时的水准.

经常被作为市场忧虑指标而提及的VIX指数.VIX持於25点,与去年12月水准看齐,但远低於去年8月和9月市场动荡时触及的高点48点.

欧元区公债收益率请点选(link.reuters.com/kak58s)

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**政治动向**

6月的重要事件十分密集,或可帮助我们确定欧元区危机将如何演变,同时也让欧洲货币政策的主要制定者们决心暂时按兵不动.

希腊选举将在6月17日举行,之前6月10日将进行法国第一轮议会选举.20国集团(G20)国家首脑将於6月18日和19日召开峰会,欧洲领导人月底也将开会确定下一步应对危机的办法.

但要求欧洲央行采取行动的压力正变得越来越大,市场对希腊退出欧元区的可能性感到严重不安,亦担心西班牙为挽救国内脆弱的银行业而付出巨大代价,或意味着该国自身也需要救助.

"目前信心集体丧失的情况十分严重,大家相信欧洲央行是唯一能够有效扭转这一现象的机构."债券咨询公司Spiro Sovereign Strategy董事总经理Nicholas Spiro说.

西班牙公债收益率在过去一周逼近欧元问世以来最高水准,令人质疑该国能否确保长期融资而无需外界帮助.

西班牙周四的公债标售将是对投资者信心的一大考验,因该国10年期公债收益率徘徊在约6.5%--接近7%,其他负债沉重国家在公债收益率到这一关键水准时,不得不寻求援助.

最新路透调查中,受访经济学家多数仍预期欧洲央行将力抗压力,避免在明年年底前降息,但这部分受访者虽然仍居多数,比重却已较前次调查下降,因新公布的经济数据十分黯淡.73位回覆者中只有11位预期央行会在6月6日会议上降息.

据另一项路透调查显示,英国央行在6月7日会议上亦将力拒要求其向羸弱的英国经济挹注更多资金的呼声,不过调查认为,央行在未来某个时间重新开动印钞机的可能性为五五开.

认为澳洲央行周二维持利率不变的经济学家略占多数,但这种多数优势较以往更加微弱,因包括国内四大银行在内越来越多的银行呼吁降息.

同时,美国联邦储备委员会(美联储)将在月中召开政策会议,当前宽松货币政策,即卖短买长(扭转操作,twist operation)操作的结束有可能带来变化.

"由於全球经济笼罩阴云,欧元区危机不断加深,因此'第二阶段大规模货币宽松政策'看来将再次加速,全球许多主要央行未来一两个月将加快行动."摩根士丹利的Manoj Pradhan说.(完)

--编译 郑茵;审校 杜明霞

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