分析：市场军心大乱渴望救兵 然G20会议依旧照章行事

2015年8月13日，在香港一家货币兑换处外拍摄的一幅印有多种货币的广告。 REUTERS/Tyrone Siu

路透伦敦2月3日 - 尽管各界莫不期盼全球金融市场早日恢复元气，但目前实在很难看出，市场情势要如何从“1月之乱”摇身一变成为“2月太平”。

各国央行及执政当局呼吁要保持冷静，而全球各地投资人则在舔舐新年开局中遭遇惨烈损失的伤口；双方之间的张力越来越大。

油价崩跌及其引发的连锁冲击、人民币深陷困局、以及全球经济衰退疑虑日渐升温，这些不安因素让许多资产管理业者担心，这将是一场长期抗战，而且没有任何速效药方。

“各大央行虽然一直很注意维持金融稳定，但其效果正在递减，而且中期而言，或许会无法像金融危机之后那样有效抑制市场波动，”Pioneer Investments集团首席投资长Giordano Lombardo指出。

那么，决策官员究竟是会加大力度，还是会略有却步，期望藉由口头激励及一些货币政策小小微调，就能抑制这场动荡？

目前为止，他们选择照章行事。20国集团(G20)财经首长会议2月26-27日将在上海召开，而过去两周以来，所讨论的措施全都有如直接演绎去年的剧本。

按去年G20公报内容来看，目前为止主要央行确实一直遵守承诺，“监看金融市场波动情况，并采取必要行动。”

日本央行动作最大，上周首次推出负利率。欧洲央行则继续引导市场预期，让外界认为欧洲央行最快下个月就会再度调降负利率。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)与英国央行，都把市场最新动荡列为政策考量的重大因素，从而让市场将对升息时点的预测推后到2016年尾段，对英国升息时间的预期甚至推后到2017年。

同样，这也是完全符合G20立场：“在货币政策分化及金融市场波动加剧的环境下，制定政策时应小心拿捏并做明确沟通，使负面外溢影响降至最低。”

2016年G20轮值主席国--中国坚持表示，自己能够且将维持人民币汇率稳定。中国国务院总理李克强上周与国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德通话时承诺，将保持人民币汇率在合理均衡水平上的“基本稳定”，并改善与金融市场的沟通。

在这方面，G20声明称，“我们重申此前的汇率承诺，并将抵制保护主义。”

此外，在油价暴跌的惊扰下，包括G20成员国沙特和俄罗斯在内的主要能源出口国至少已开始讨论减少过剩原油的问题，即便他们仍远未就如何以及何时减产达成协议。

以往的公报在这方面也表达得很清楚，阐明油价暴跌并非明显利好而且可能引发剧烈动荡。“存在一些重要的挑战，例如汇率波动、低通胀持续很长时间、内部和外部持续失衡、公共债务高企以及地缘政治紧张局势。”

目前为止形势尚可。但这是否就够了？

**下一步怎么走？**

许多投资者和政府面临的一大困扰在于，即便对全球经济整体表现的预期看来依然合理，但金融市场丧失对自身的信心可能会加速市场崩溃。

因此部分人士认为，需要达成更有力的“大妥协”(GRAND BARGAIN)。

美银美林策略师认为，需有类似1985年广场协定那样的东西，让人民币一次性大幅贬值，才能刺穿助长资本外逃的臆测。他们还谈及代替措施，比如德国、法国和英国的财政刺激措施。

但他们也指出，“我们深切担忧，宏观环境和市场还需先进一步恶化，才能激发正确的政策回应”。

对于市场人士而言的现实是，这波跌势耗损的不仅是信心甚或货币环境，也带来主权基金及新兴市场央行迫于压力的实质卖盘、绩优企业遭受打击或资产减损、垃圾信评或派息疑虑。

依赖杠杆资金的美国页岩业者，所受到的打击目前尚未完全体现。随着信贷质量恶化，BP等大型油企现在才刚开始揭露损失的规模，而天然资源行业的派息普遍承受重压。

18个月内油价持续下滑跌掉70%，直接造成数以万亿(兆)美元计的资产换手，然还有许多靴子尚未落地。

根据石油出口国家的储备管理机构及主权基金已公布模型，并假设仅出售高流动性资产，摩根大通估计，2015年这些国家抛售约900亿美元政府公债，500亿美元上市股票，70亿美元公司债，及150亿美元现金工具。

即便油价今年维持在每桶约35美元，摩根大通认为今年至少还会损耗2,200亿美元外汇储备和主权财富基金资产。摩根大通表示最可能被波及的是西欧股票和金融股。

中国储备管理机构和主权基金的卖盘是另一个压力来源。据估计中国硬货币储备已较2014年的高峰减少约7,000亿美元

至于高收益债或房地产和私募股权等流动性较差的资产，安盛投资管理的Mark Tinker写道，“就流动性风险引发偿付能力风险来说，我们对某些领域需要非常谨慎”。(完)