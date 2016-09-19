国际清算银行CPMI证实成立工作组应对网络支付欺诈问题

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约9月16日 - 国际清算银行支付和市场基础建设委员会(CPMI)周五称，已组建了一个工作组来检查跨境银行业务的网络安全情况，并确保银行同业支付受到保护。这证实了路透早些时候的一篇报导。
“近期的网络欺诈事件，引起各国央行的严重关切，我们正致力于确保在支付过程中的每个阶段，都有充分的制衡，”该委员会主席、欧洲央行执委科尔在声明中称。
科尔还称，这项工作才刚刚开始，目前预测结果还为时过早。他表示，该委员会将根据对于当前做法的评估，来决定如何继续推进。
路透周四报导了该工作组成立的消息，并指出今年2月孟加拉国央行在纽约联储银行的账户失窃8,100万美元，是引发此举的导火索。
孟加拉国央行的失窃案，暴露了全球批发支付基础设施和环球银行金融电讯协会(SWIFT)的通讯网络存在安全漏洞。(完)
(编译 侯雪苹；审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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