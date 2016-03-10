全球金融科技业吸引投资2015年创新高 中国占近五分之一--毕马威

路透香港3月10日 - 国际会计谘询机构毕马威（KPMG）周四称，由风险投资基金支持的金融科技初创企业吸引到的全球资本于2015年创历史新高，其中对中国的投资占近五分之一。

惟该行同时指出，即使市场对金融科技业的兴趣依然浓厚，公司获取投资的难度将增大，且业务估值将随基本因素下滑，预期中国金融科技企业将出现合并重组。

毕马威与软件服务商CB Insights联合发表最新一份全球金融科技业风投趋势季度报告显示，金融科技企业于2015年获得的投资总额为191亿美元，其中138亿美元投向由风投支持的金融科技企业，较2014年上升106%并创历史新高。

其中，对中国金融科技业的投资录得飞跃式增长，从2014年的6.19亿美元跳升至2015年接近27亿美元，主要受数宗超大型私募交易带动，包括互联网保险公司众安保险（9.31亿美元）、中国平安(2318.HK)(601318.SS)旗下陆金所（4.85亿美元）以及点融网（2.07亿美元）。不过成交宗数则从2014年37宗降至2015年26宗。

毕马威中国合伙人麦高仕（James Mckeogh）指出，“中国的投资出现大幅增长是由于其庞大市场，市场对创新产品有庞大需求，技术发展迅速则是主要推动因素。”

报告亦发现，北京、上海和深圳等主要城市均录得一定数量的交易，反映金融科技中心在很可能扩展至中国各地。

就行业而论，中国在有关贷款的金融科技有突出表现，当中包括个人与个人之间（P2P）的小额借贷交易平台，以及借助机器学习技术和运算来评估借贷人信用的承销与借贷平台。中国在去年共有10宗投资借贷技术的交易，合计投资额达5.38亿美元。而美国则以36单交易合计27.2亿美元居投资榜首位。

报告还指出，银行和保险企业正积极参与中国金融科技发展。毕马威中国高增长科技和创新事务主管合伙人朱雅仪说，“中国的银行已开始以中小企业作爲战略重点，金融科技企业亦愈加关注能向消费者提供创新和另类融资安排，尤其是在一些相当多人口未能得到银行服务的偏远地区，对金融科技发展的机会更大。”

毕马威认为，市场对金融科技业的兴趣仍然强劲，但公司获取投资的难度将增大，而且业务估值将随基本因素下滑，因此预期中国金融科技企业将出现合并重组。

朱雅仪指出，中国政府已意识到在促进企业创新和扩张的同时亦需要保持市场稳定，预期在未来一段时间，表现欠佳的初创企业将会逐步退出市场，而规模较大的企业将在企业投资和合作的带动下增长和壮大，因此国内金融科技业将会出现更多合并重组机会。

麦高仕说，“市场的兴趣仍集中在自动化投资谘询、基于区块链(blockchain)技术的资产管理和消费者支付。金融机构亦同时寻求更多的技术和合作机会以增进其与消费者和客户的联系。”（完）