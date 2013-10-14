全球财经首脑呼吁做好准备 迎接超宽松货币政策转向

2013年10月11日，国际货币基金组织和世界银行在华盛顿召开年会，一位摄影记者在会场拍摄。 REUTERS/Jonathan Ernst

路透华盛顿10月12日 - 全球财经首脑周六要求国际货币基金组织(IMF)准备援助新兴国家，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)和其他央行撤出超宽松货币政策导致资本突然撤离，可能令新兴经济体陷入动荡。

IMF委员会承认发达国家政策正常化会带来风险，其敦促各国不要延期准备。

“主要任务是关注这个过渡，我们要为(货币政策的)最终正常化做好充分准备，”委员会主席、新加坡财长尚达曼对记者表示。“情况虽不是迫在眉睫，但一定会发生。”

随着美国经济成长显现增强迹象，美联储称其可能在年底前开始缩减经济刺激计划，之后全球主要金融市场迅速遭遇一轮卖压。

发展中国家感受到的痛苦最为强烈，因为之前涌入这些国家的大量低成本美元资金枯竭，导致其股市和货币急剧下滑，并推高当地利率。

最近几年发达国家央行推行的低利率政策促使投资者追捧高收益资产，其中许多都是在新兴市场。

马来西亚央行总裁洁蒂(Zeti Akhtar Aziz)表示，美联储真的缩减刺激举措时，影响“可能更大”。洁蒂还指出，IMF需要采取更多“政策工具”以帮助缓和这种影响。

美联储自2008年以来即维持利率在近零水准，并将资产负债表扩大两倍至近3.7万亿美元。过去一年，美联储通过购债计划每个月向金融体系注入850亿美元。

IMF委员会表示，这些超宽松政策支撑了全球经济成长，目前仍适当。

对美国经济体质的担忧促使美联储上月维持购债计划不变。但几乎没人认为这会持续很久。

该委员会敦促发达国家央行在收紧政策时努力降低对新兴国家的影响，称这种转变应“时机合适、审慎调整并明确沟通。”

美联储6月突然暗示其可能很快撤出刺激举措，招致发展中国家官员和市场人士的批评。美联储上月又选择按兵不动，再度让人大跌眼镜。

“维持全球金融稳定性是我们共同的责任，”欧央行管委诺沃特尼表示。“因此美联储应明确沟通其政策计划，将对发展中国家的影响降至最小。”

**剧烈动荡**

俄罗斯财长西卢安诺夫表示，一旦开始收紧政策，决策者应为又一轮“金融市场剧烈动荡”做好准备。

“认定今年夏季开始的资产价格修正已基本完成，我们觉得这似乎说不通，”他在谈到新兴市场下跌时说。

财经首脑们敦促发展中国家，为保护自己，应现在采取行动，进行经济改革，降低难以预见的资本流动可能产生的影响。

对于那些因为预算赤字而不得不依赖不稳定的外国资本流动的国家来说，这一点尤其重要。

“在财政失衡严重的国家，财政整固仍是当务之急，其他国家也应建立缓冲，以防经济成长严重恶化，”此次会议声明称。

尽管新兴国家经济增速最近放缓，但IMF管理委员会表示，仍预计这些国际的经济扩张将在“全球经济成长中占很大一部分”。

委员会还指出，美国和日本等发达国家需要在支持短期经济成长和促进就业的同时，致力于中期减赤计划。

财经首脑还呼吁完成IMF改革，让新兴国家拥有更大话语权。

“治理改革已经彻底停顿，这进一步降低了IMF的合法性和可信性，”巴西央行总裁Alexandre Tombini表示。

“新兴市场国家已经根据这份政治协议履行了义务，”他补充称，“美国和欧洲也到了履行义务的时候。”(完)

(编译 李爽 审校 郑茵)

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