MiFID或令投行失去2.4亿美元研究业务 小机构或受益

英国央行副总裁称先观察消费者支出放缓的程度再决定是否升息
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透香港6月26日 - 一家金融咨询机构表示，受监管改革影响，一些国际投行到2020年有可能失去多达2.4亿美元的业务。上述改革将改变证券研究的定价以及使用方式，使独立机构对客户的吸引力增加。
与大机构不同的是，一些较小的研究机构并不提供交易或企业融资，它们完全依赖研究方面的收入，这也将是《欧盟金融工具市场指导》(Markets in Financial Instruments Directive, MiFID II)的要求，该指导将于2018年1月生效。
香港昆兰合伙人事务所(Quinlan & Associates)在周一发布的报告中表示，独立研究机构正在稳步增长，体现出其在成本远低于主要卖方券商的情况下提供分析的能力。
“现在对券商而言，最首要的是开始对旗下投资研究业务的整体结构作出决定，”该事务所的执行长Benjamin Quinlan称。
报告称，逐步转向独立研究机构的趋势，以及与维持研究部门相关的高昂成本，正在令全球大型投资银行承受越来越大的压力。
昆兰报告预计，MiFID II生效后，按照当前的机构，一些大型银行的研究部门可能会面临高达2.4亿美元的损失。报告还称，这一潜在损失还不包括与MiFID II合规义务相关的额外成本。
根据MiFID II，投资银行必须向基金管理人明确收取研究费用，而不是像现在这样，将这笔费用打包到向客户收取的交易佣金中。
报告还称呼，为了减小影响，银行可以选择将当前的“完全综合”模式转为将研究业务作为一个单独部门，例如合资公司来运营，或是将研究业务外包给独立的研究供应商。
“考虑到综合性经纪商的负面前景，我们认为当前的结构基本难以持续，经纪商需要在2018年之后就未来的业务模式进行大胆调整，”上述昆兰报告称。(完)
(编译 孙国玉/汪红英；审校 高琦/艾茂林)
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