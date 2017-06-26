MiFID或令投行失去2.4亿美元研究业务 小机构或受益

路透香港6月26日 - 一家金融咨询机构表示，受监管改革影响，一些国际投行到2020年有可能失去多达2.4亿美元的业务。上述改革将改变证券研究的定价以及使用方式，使独立机构对客户的吸引力增加。

与大机构不同的是，一些较小的研究机构并不提供交易或企业融资，它们完全依赖研究方面的收入，这也将是《欧盟金融工具市场指导》(Markets in Financial Instruments Directive, MiFID II)的要求，该指导将于2018年1月生效。

香港昆兰合伙人事务所(Quinlan & Associates)在周一发布的报告中表示，独立研究机构正在稳步增长，体现出其在成本远低于主要卖方券商的情况下提供分析的能力。

“现在对券商而言，最首要的是开始对旗下投资研究业务的整体结构作出决定，”该事务所的执行长Benjamin Quinlan称。

报告称，逐步转向独立研究机构的趋势，以及与维持研究部门相关的高昂成本，正在令全球大型投资银行承受越来越大的压力。

昆兰报告预计，MiFID II生效后，按照当前的机构，一些大型银行的研究部门可能会面临高达2.4亿美元的损失。报告还称，这一潜在损失还不包括与MiFID II合规义务相关的额外成本。

根据MiFID II，投资银行必须向基金管理人明确收取研究费用，而不是像现在这样，将这笔费用打包到向客户收取的交易佣金中。

报告还称呼，为了减小影响，银行可以选择将当前的“完全综合”模式转为将研究业务作为一个单独部门，例如合资公司来运营，或是将研究业务外包给独立的研究供应商。

“考虑到综合性经纪商的负面前景，我们认为当前的结构基本难以持续，经纪商需要在2018年之后就未来的业务模式进行大胆调整，”上述昆兰报告称。(完)