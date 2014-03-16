全球金融：纽约取代伦敦，跃居全球金融中心榜首--调查

日本经济：正在积聚动能，出口增长与预期的财政支持举措带来支撑--穆迪
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
路透伦敦3月15日 - 英国咨询公司Z/Yen编制的全球金融中心指数(Global Financial Centres ndex)报告显示，历时七年后，纽约取代伦敦成为全球排名第一的金融中心。
报告称，纽约得分786分，位居榜首，高于伦敦的784分。
“在前50大金融中心，伦敦得分的降幅最大，”报告作者兼Z/Yen副主管Mark Yeandle在声明中说，“这似乎是受到一系列因素的影响，包括...欧洲的不确定性，伦敦对外国人的欢迎程度可能降低，以及市场被操纵的程度。”
香港与新加坡分列三四位，与上年相同。
但前四大金融中心，与以苏黎世、东京和首尔为首的“追赶集团”之间的差距不断缩小。
英国金融和专业服务游说组织TheCityUK指出，伦敦滑落榜首可能给欧洲决策者敲响警钟。
Z/Yen表示，上述报告是根据3,246名金融服务专业人士的评估编制的。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
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内地首季经济数据好得令人意外，以致有分析指内地「新周期归来」。但数据相信好得中央亦要观察动力能否持续，惟可肯定的是，中央有更大空间加力去杠杆、遏楼泡等工作。