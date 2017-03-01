金融全球化并未进入倒计时 必须进行全球合作--BIS总经理

路透伦敦2月28日 - 国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳(Jaime Caruana)周二称，认为金融业全球化已进入倒计时的观点是错误的，跨境监管的倒退或将削弱经济增长并造成市场分裂。

卡鲁阿纳称，去年部分经济学家有关“金融高峰期”已成为过去时、金融业去全球化正在进行的断言，是经不住数据考验的。

他表示，此事事关重大，因为一旦接受这种假设，就可能令一些国家背弃国际金融规则。

“如果有人认为金融高峰期已过，那么他或许相信，冒着割裂金融市场的风险，纯粹只选择国家监管解决方案并减少国际合作，是危害较小的，”卡鲁阿纳在日内瓦发表讲话时称。

他并未提及具体人名。不过美国总统特朗普曾说过，废除部分银行资本规定有助于银行贷出更多资金，从而提振经济增长。

卡鲁阿纳称，全球金融一体化可在传播最佳实践和创新方面起到关键作用，并有助于经济增长。

“国际金融持续的相互依存性，要求在管理风险、制定全球标准上进行全球合作。”(完)