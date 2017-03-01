金融全球化并未进入倒计时 必须进行全球合作--BIS总经理

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦2月28日 - 国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳(Jaime Caruana)周二称，认为金融业全球化已进入倒计时的观点是错误的，跨境监管的倒退或将削弱经济增长并造成市场分裂。
卡鲁阿纳称，去年部分经济学家有关“金融高峰期”已成为过去时、金融业去全球化正在进行的断言，是经不住数据考验的。
他表示，此事事关重大，因为一旦接受这种假设，就可能令一些国家背弃国际金融规则。
“如果有人认为金融高峰期已过，那么他或许相信，冒着割裂金融市场的风险，纯粹只选择国家监管解决方案并减少国际合作，是危害较小的，”卡鲁阿纳在日内瓦发表讲话时称。
他并未提及具体人名。不过美国总统特朗普曾说过，废除部分银行资本规定有助于银行贷出更多资金，从而提振经济增长。
卡鲁阿纳称，全球金融一体化可在传播最佳实践和创新方面起到关键作用，并有助于经济增长。
“国际金融持续的相互依存性，要求在管理风险、制定全球标准上进行全球合作。”(完)
(编译 王琛；审校 刘秀红)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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