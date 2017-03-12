一周焦点：繁忙而关键的一周 美联储议息且特朗普团队亮相G20

2016年10月，美国联邦储备委员会大楼及门前执勤的警察。 REUTERS/Kevin Lamarque

路透伦敦3月10日 - 在经历了传统智慧遭到挑战的一年时间之后，未来一周可能显示全球经济多少恢复正常，但投资者也可能将被带入一番充满不确定性的全新轮回。

乍看起来，周三美国联邦储备委员会(美联储/FED)预期会进行的升息，将清晰显示美国走出了长达十年的全球金融危机阴影。

除进行美国自金融危机以来第三次升息，美联储还料将暗示未来会加快升息步伐，撤走超低借贷成本给经济带来的特别支撑。

但很显然，美国也好，其他国家也罢，都早已不是往常的样子。

全球主要国家财经首脑将在周五举行特朗普就任美国总统以来的首次会议，他们当中的很多人将对美国新出现的保护主义立场保持警惕，而美国则希望其他国家认可这种立场。

20国集团(G20)会议的公报草案，舍去了G20财经首长去年曾用的“抵制一切形式保护主义”的措辞。过去逾10年以来，G20公报均纳入对保护主义的警语。

若公报定稿措辞真的显示特朗普政府将自身观点强加给他国政府，那么支撑全球经济的公开市场政策将会遭遇什么，将是个很严重的问题。

“人们将仔细研读G20公报，寻找线索判断美国究竟会如何在贸易政策层面追求重商主义议题，”评级机构惠誉的首席分析师Brian Coulton说。

待到G20央行总裁和财长们齐聚德国巴登巴登时，他们将会知道继特朗普和英国退欧之后，是否又发生了一次政治地震，这一次的对象是荷兰。

民调显示，荷兰民族主义者Geert Wilders领导的自由党(Freedom Party)，支持率落后于更为主流的对手政党。自由党主张荷兰退出欧盟，以及禁止穆斯林移民入境。

但话说回来，去年的民调也没能预测到特朗普成功当选，以及英国公投退出欧盟。投资者担心荷兰大选出现意外，而在数周之后，法国将决定是否让反欧盟的、极右翼政党领袖玛琳娜·勒庞成为新总统。

“这肯定会是至关重要的一周，”Coulton 说。

**美联储为首，多家央行召开会议**

除美联储会议之外，日本、英国、瑞士和挪威这四个发达经济体的央行都将在周四公布最新的政策决议。

预计这四家央行均不会效仿美联储收紧政策，而是继续努力让经济回到常态。英国央行则是消除去年6月公投退欧结果正开始令消费者支出承压的初步迹象。

而尽管自英国退欧公投以来的九个月中全球经历了政治动荡，但很多经济体正在享受数年来的最佳增长期。

甚至在欧元区，信心也处于六年高位，服务业和制造业实现增长，失业降至2009年以来最低水平，这些都促使欧洲央行(ECB)总裁德拉吉宣称战胜通缩。

在全球经济升温及国内经济动能强劲的背景之下，美联储面临的问题并不是周三是否升息，而是应该多快再度升息。

安盛投资管理的分析师团队认为，下周美联储若大幅调高经济增长预估，则可能促使投资者上调对美国升息次数的预估，比目前预计的2017年升息三次还要多。

惠誉的Coulton说，投资者应当为美联储不同的行动步伐做好准备。“三个月后很可能再次升息。前两次升息等了八年，”他说。

但汇丰控股的全球经济分析师James Pomeroy预计，美联储今年可能只升息两次，下周是第一次，因为核心通胀率仍低于2%，薪资增速缓慢，并且美元走强将拖累全球经济增长，让新兴经济体感到压力。

“虽然这次会议上他们很明显会升息，就业数据也表明经济状况还不错，但我们认为作为唯一一家升息的央行，越往后单打独斗会越难，”Pomeroy说。(完)