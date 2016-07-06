分析：英国退欧烧旺全球债市 或许倒逼政府出手财政刺激

2011年8月2日，图为在东京拍摄的美元和日元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透伦敦7月6日 - 自英国公投退欧以来，长期利率大幅下滑，成为金融市场对“英退”影响的最明确反应，也是对世界经济增长的又一记重击。若要促进全球经济，可能需要一种可扭转局面的应对政策。

鉴于现在许多政府现在能够以几近零的成本举借长达几十年的债务，经济学家本周呼吁这些政府停止依赖已竭尽全力的央行，而是利用举债成本降至历史低位的机会，重振垂死的民间部门投资，至少以此来尝试激活全球经济。

对于很多担心自己乌纱帽的官员来说，英国退欧传递出的最重要讯息就是：多年来大部分人实质薪资增长的停滞，最终导致人们对现状强烈不满，而这在10年前还是不可想象的。

虽然自信贷崩溃以来央行采取的超宽松举措，也许很好地避免了官民之间突然出现裂痕；但批评人士称，这种做法催起了资产泡沫、加剧了贫富不均，因此反而搞糟了很多问题。

**利率下滑**

但持续多年的零利率甚至负利率、以及大规模购债计划带来的一个持久效应就是，现在政府可以历史最低利率成本举借长达几十年的债务--只要他们愿意把所得资金用于支出和投资。

当然对全球增长、人口和通缩的担忧不是因英国脱欧而起，也不会因其而结束，但6月23日公投后主权债务收益率的跌势让人瞠目结舌，反映出未来10年甚至20年的全球经济状况值得警惕。

最近来讲，10年期英国公债收益率重挫逾0.5个百分点至纪录低位0.8%。现在财政部借入50年期资金的利率只有1.38%。

债市似乎在说，它认为在我们大多数人退休之前，经济复苏将不足以提振通胀率达到目标。

而且不仅英国公债是这样。

美国10年期公债1.38%的收益率虽然是七国集团(G7)中最高的，但也已经是纪录最低。30年期美债收益率跌至1950年代以来最低点。

而这些还是发达世界“高”增长、“高”收益的国家。在其他主要经济体，投资者相当于要付费把钱借给政府，让政府在最长达一代人的时间里使用这些资金。瑞士50年期以内的公债收益率曲线全部处于负值区域；而日本15年期以内、德国10年期以内公债收益率也为负值。

根据摩根大通，整个公债市场中有36%，或价值10万亿(兆)美元的公债收益率目前都为负值。有近1万亿美元的企业债收益率亦为负值。

**抗议票**

所以，那些担心存在不满情绪的选民会掀起更大政治动荡的政府，是否应该采取更直接的行动，来打破这个煽动选民投下抗议票的低增长周期？

根据汇丰，可以肯定的是，各主要经济体今年逐步放松财政政策。甚至早在6月23日以前，2016年全球政府支出增速就创2009年20国集团(G20)协同行动以来最快。

“无论如何，我们猜想财政政策可能从此将在许多国家发挥更大的作用，”汇丰全球首席分析师Janet Henry写道，“但并非所有的财政刺激都会这样。”

Henry警告政府必须确保预算调整要么进行长久的结构性改革，要么促使公共投资增加--这将提高生产力，并将鼓励民间部门跟进。

她说，否则“他们将永远达不到为了降低债务负担所需的长期名义增长率”。“更高的债务与GDP之比和不断增加的税收将永久拖累经济成长。”

摩根大通经济学家Jan Loeys认为，财政刺激的经济和政治理由如今深具说服力。

“经济成长牛步化，这让选民不悦，他们疾呼要求改善。”他写道。“货币政策已发挥了出色的作用，力撑全球经济，但如今能施展拳脚的空间已经不多，可能是时候把接力棒传给财政政策了。”

Loeys称，目前全球储蓄过剩对借贷利率的影响，私营企业资本投资的缺乏，以及公共基础设施的不佳状态，全都盖过了对于政府效率低下及民间部门遭遇“排挤效应”的担忧。

他还称，各界普遍认为市场失灵、未能向25年或以上的长期项目提供融资，是政府应当开始填补的一个明显的缺口。“财政支出可让这个球滚动起来，从而推动民营行业跟进。”(完)