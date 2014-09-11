8月全球食品价格跌至2010年9月以来最低--FAO

白俄罗斯财长称该国可能发售最多5亿美元的人民币计价债券
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透罗马9月11日 - 联合国粮食及农业组织(粮农组织,FAO)周四表示，8月全球食品价格跌至2010年9月以来最低，因除肉类之外的所有主要食品价格均明显下跌，乳制品领跌。
衡量谷类、油籽、乳制品、肉类和糖类每月价格变化的FAO价格指数，8月较7月跌7.3点或3.6%。
而相比2013年8月则低了7.9点或3.9%。
FAO将2014年全球谷类产量预估上调至25.12亿吨，比此前预估高出1,400万吨。(完)
(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
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