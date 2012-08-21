国际贷款机构预计粮价上涨 但不会形成危机

路透华盛顿8月20日电---国际金融贷款机构建议各国做好准备,未来几个月粮食价格可能上涨,但目前国际货币基金组织(IMF)和世界银行认为没有迹象显示会出现2007/08年那样的大范围粮食价格危机.

美国发生50年来最严重的乾旱,黑海产粮区收成不佳,导致玉米、小麦和大豆价格上涨.但作为亚洲和非洲部分地区主食的稻米,其价格迄今未受影响.

"目前,我们不预期会发生严重的危机,"世界银行农业与农村发展部主管Juergen Voegele表示,"全球拥有充足的粮食,当然我们无法预测天气,如果出现极端情况,我们可能再度陷入困境."

世界银行数据显示,整体食品价格上涨,但尚未达到2007/08年创下的纪录水平.当年,不但粮价飙升,而且原油价格大涨,导致数以百万计的人陷入贫困境地.後来,随着全球金融危机加剧和需求放缓,粮食与原油危机的影响才得到缓解.

"我们的建议是,各国应该早做准备,"Voegele表示,"只要我们的食粮库存保持如此低的水平,(价格)波动就不会轻易消失."

**全球环境更加严峻**

最近这波粮食价格上涨之时,正值全球经济放缓,欧元区深陷债务危机,几乎全球各地的失业率都出现上升.

贫困国家面临的风险是,他们的财政实力被全球金融危机所削弱,应对粮食进口成本上涨的能力有限.

联合国粮农组织食品价格指数7月跳涨6%,比2008年的数值还要高.该机构对出口禁令、徵收关税和抢购风潮等可能出现的行动发出警告,这些做法在四年前曾加剧了物价的飙升.

世界银行全球宏观经济部门负责人Andrew Burns表示,粮食价格上涨虽然不太可能导致全球经济进一步放缓,但加重了消费者的担忧.

"这是不安全感的另一个来源,是人们担忧的另一个问题,"Burns表示."如果形势变得更加严峻,如果油价又开始上涨,就很有可能出现过去那样的经济活动回退,对全球经济活动产生巨大冲击."

IMF研究部下属部门负责人Thomas Helbling称,当前的粮食价格上涨是"典型的供应冲击".

如果这真是典型的供应冲击,那麽价格将会飙升,如果下次收割时又重回趋势水准,或回到正常情况,那麽粮食价格就会回跌,"他表示.

"然实质收入暂时减少,尤其是新兴和开发中(发展中)国家,在某种程度上,对於由新兴国家所推动的全球经济而言,这将没有好处,而且粮食价格上扬将会影响到国内的食品价格,即使只是有限的波及."

Helbling表示,有利的一面是,对通胀压力的担忧不若2007/08年,且全球高油价出现回落.汇价也有一定的作用,美元兑许多货币贬值,使得以美元计价食品价格上涨的冲击有所钝化.

"鉴於当前的全球经济情况,现在较不担心基础通胀问题,"Helbling表示."因此如果这是典型的供应冲击,在某种程度上会影响到主要通胀数据,但较不可能会影响到基础通胀.从这方面来看,通胀应该不会是货币政策的主要考量."

**保护穷人**

Voegele表示,有了2007/08年粮食危机的教训,目前全球对於食品价格大涨有了更完善的准备;2007/08年危机使得农业投资增加,并推动农业数据更加透明化,因此各国可以提升预测及管控价格冲击的能力.

20国集团本周将会决定是否召开迅速回应论坛,此一论坛是在法国去年担任轮值主席时所成立,藉以回应不正常的市况.

Voegele称,解决问题的方法就在於农民改善收成,且政府发展社会安全网制度,好在价格突然上涨的时候能够让贫困民众免受饥饿及营养不良之苦.

2008年起,各国已经致力於改善产出,农业投资也已增加.世界银行将农业的年度投资额从2008年的25亿美元提升至95亿.

食品价格波动加剧,让农民规划的难度提高,也更难为其产出适当定价.

"在我们能够生产更多粮食及扩大仓储规模之前,高波动率的问题仍将继续存在."世界银行农业融资及风险控管小组主管Mark Sadler表示.

"食品体系受到更大的冲击,因为我们的库存规模已经不如以往."Sadler补充道.(完)

--编译 张涛/李春喜/戴素萍/张明钧;审校 吴云凌

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