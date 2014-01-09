2013年全球食品平均价格下跌1.6%--FAO

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透罗马1月9日 -联合国粮食及农业组织(粮农组织,FAO)周四表示，12月全球食品价格几近持平，此前的一个月为持平，不过2013年全年平均价格下跌1.6%。
FAO食品价格指数在12月为206.7，稍高于11月修正值206.4。该指数衡量谷物、油籽、奶制品、肉类和糖一篮子食品的价格月度变化。
FAO表示，供应充足打压油、糖和谷物的价格，稻米除外，不过其还表示2013年奶制品和肉类价格创出纪录高位。(完)
(编译 田建华; 审校 艾茂林)
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